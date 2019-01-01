【飢寒交迫】深圳猴子下山闖住宅區　引居民爭相餵食助「過冬」

連日來的降溫對中國南方地區的動物生息造成影響。在深圳，一隻飢餓難耐的猴子下山覓食，誤入了深圳龍崗的一處小區，引發住戶圍觀並爭相餵養。 面對人類獻上的食物，這隻猴子每次都食到肚子圓滾滾才離開。目前，住戶們請求深圳動物保護站，幫助這隻猴子。

深圳猴子下山覓食過冬，還闖入小區，受到住戶喜愛並爭相餵養。（南方都市報）

連日來，受北方寒冷空氣的影響，全國都在降溫，深圳也不例外。一些動物為了生存，選擇下山闖入人類居住地，只為填飽肚子。據深圳龍崗區布吉東方苑小區清潔工蘇先生介紹，一隻猴子已連續3日出現在小區裏，每次都要吃飽才離開。

蘇先生說，東方苑小區與石芽嶺運動公園僅一牆之隔，公園森林茂密，多有一些飛禽會出現在小區，但猴子還是頭一回見。上周六（12月29日），2名孩童正在露台吃蘋果，突然看到山邊一棵樹上有隻猴子正盯着他們，孩童將蘋果擲在地上，猴子便飛快從山上下來進入小區，撿起蘋果吃了起來。

怕猴子捱餓 住戶爭相餵養

自從猴子吃了孩童的蘋果後，便常來到小區。第2天早上，蘇先生發現小區圍牆下面多了許多花生殼和香蕉皮。據小區住戶們表示，他們爭相餵養這隻猴子，每次牠都把肚子吃得圓滾滾才心滿意足地離開。

許多住戶仍然擔心猴子沒食物過冬，不願看到猴子因為沒東西吃而餓肚子，甚至因而生病、死亡。一位女業主還自豪地說：「猴子在一天，我們就餵一天，大不了輪流餵。」

目前，該小區住戶們已將發現猴子的情況反映給當地的深圳動物保護站，希望猴子能夠得到保護站更多庇護，讓牠捱過這寒冷的冬日。

（南方都市報）