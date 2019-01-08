2019立春撞正狗年大年三十　豬年慘變「盲年」不宜嫁娶？

2月5日是農曆「己亥豬年」正月初一，但2019年的「立春」，卻與「大年三十」2月4日撞期，當天仍是「戊戌狗年」。換言之，己亥豬年將是「無春」，被傳統習俗認定屬「盲年」，全年都不宜嫁娶，否則將會一生不幸。 但有天文學家強調，不論是「兩頭無春」或「兩頭有春」，都是再正常不過的曆法現象，不宜嫁娶的說法毫無根據。

傳統「立春」象徵春天的開始。（視覺中國）

據了解，「立春」是農曆二十四節氣之首，被視為新年伊始之日，一般固定是在西曆的每年2月4日前後。但按照農曆曆法，己亥豬年從2019年2月5日至2020年1月24日，故2019年的立春剛好是與「大年三十」同一天，且全年皆沒有「立春」，變成「盲年」。

「盲年」又被稱為「寡年」，古語有云「寡年結婚不生崽」，「崽」是指孩童，「不生崽」就是沒有後代，帶有相當的不吉祥意味。傳統習俗還說，在「盲年」結婚不但夫妻會相處不融洽，妻子更會失去丈夫成「寡」，且不會有後代。

天文學家認為，不論是「兩頭無春」或「兩頭有春」，皆是最正常不過的曆法現象。（視覺中國）

對此，中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成解釋，中國數千年來所採取的傳統農曆皆是「陰陽合曆」，故會為協調農曆和西曆之間的時間差而「置閏」，即在特定年份安排有13個月。該年就會出現兩個相同的月份，是為「閏年」，一般依據二十四節氣來定。

多了「閏月」，該年的天數會比正常的「平年」多出約30天，故會有25個節氣，「平年」則只會有23個或24個節氣。由於「立春」多是在歲首或歲尾，故常常會有出現「立春」是在上一個農曆年的歲尾或在下一個農曆年的歲首，因而有「兩頭無春」或「兩頭有春」的曆法現象。

（綜合報道）