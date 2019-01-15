「肉圓家暴案」引發話題：台灣哪家肉圓店最正宗？加辣不加辣？

新北市蘆洲一名林姓男子，不滿兒子買回家的肉圓沒有加辣，竟對妻兒施暴勒脖拖行，事件引發網友眾怒的同時，關於台灣肉圓的話題也迅速在網絡走紅。到底吃肉圓適不適合加辣？究竟台灣哪一家肉圓店才算得上正宗？來了解一下。

肉圓生老闆范振森的祖父范萬居創造第一顆「鹹味肉圓」。（范氏肉圓生官網）

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肉圓擁百年歷史 最早用來救災

肉圓是一種台灣的特色小吃，以地瓜粉、樹薯粉等作成的半透明皮，內包豬肉與其他配料。最常見的是圓形。

相傳台灣彰化北斗是肉圓的發源地，而120年前的大水災，展開了肉圓的歷史。當時在物資缺乏的情況下，在寺廟擔任文筆生的范萬居先生緊急將地瓜磨粉後揉成團狀煮熟給災民食用，成為北斗肉圓的雛形。後來經過長期傳播、改進，就形成了今天人們所熟知的彰化肉圓，變成彰化的代表名產。

肉圓店因為「肉圓惡爸」虐童事件爆紅，掀起排隊朝聖熱潮。（爆廢公社二館）

南蒸北炸 加辣不加辣？

Q彈有勁，肉香滿盈的肉圓如今已經成為台灣名列前茅的特色小吃，但究竟不同地區又有哪些不一樣的特色？據台灣媒體報道，基本上中部以北的肉圓大都是以油炸為由，南部則以清蒸居多。但南北肉圓不管是清蒸還是油炸，醬料絕對是肉圓的靈魂，一般選擇辣椒醬、甜辣醬或者Wasabi醬。

至於吃肉圓應不應該加辣？新任行政院長蘇貞昌公開表示，自己吃肉圓絕不加辣。而01記者採訪到來自台北的李先生，他表示說自己吃肉圓都會加辣；來自新北的何小姐也表示自己會加辣。有店家認為，加辣只是個人口味喜好。

近日最受矚目的「肉圓惡爸」正是因為不滿肉圓沒有加辣對妻兒施暴，而事件導火線「家味肉圓店」也意外吸引了許多網友一嘗「神奇辣椒」的味道，掀起排隊朝聖的熱潮。

肉圓店因為「肉圓惡爸」虐童事件爆紅，掀起排隊朝聖熱潮。（爆廢公社二館）

台灣正宗肉圓店花落誰家?

肉圓家暴事件發生後，有台灣網友發問，常常看到肉圓招牌上打著沙鹿跟彰化的名號，到底肉圓界的第一到底是哪一個呢？網友阿輪說，在電影「那些年，我們追的女孩」熱賣前，彰化人一致公認，最正宗的是「北斗肉圓」。但因為「那一年我們追的女孩」導演九把刀是彰化市人，把「飛碟外觀」的「彰化肉圓」融入劇中，電影竟顛覆了「北斗肉圓」的龍頭地位。

有網友繼續提問，去北斗究竟要吃哪一家才算正宗？北斗黃先生說，北斗肉圓只有一個味、一個樣，每一家都正宗，但口感有別，用料稍有不同，本地人喜歡吃的，未必就是外地人愛吃。

另外據台灣媒體報道，在新竹市，城隍廟小吃的紅糟肉肉圓，西門街的飛龍肉圓，以及在機場旁的鷹王肉圓也是全台一絕。而淡水老市場內的財福號大肉圓，也是內行人的最愛。

（自由時報／中廣新聞網／ETtoday）