【世界之最】國產「浮空艇」在海拔6200米高空觀測水汽

正可以正在西藏林芝市展開第二次青藏科考。本次科考活動於1月22日創下新紀錄：中國的「浮空艇」高空水汽觀測首次超過6,200米。

中國團隊打造的「極目一號」浮空艇，挑戰海拔6000米探索「亞洲水塔」。（央視）

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據內媒消息指出，該紀錄是由中科院青藏高原研究所和空天資訊研究院40多名科考隊員組成的「藏東南水汽傳輸科考隊」所創。

現場青藏首席科學家姚檀棟院士表示，這項科學具有重大意義。他指出，以青藏高原為核心的第三極被稱為「亞洲水塔」，關係到黃河、長江、恒河、湄公河、印度河等十幾條亞洲重要河流。2018年西藏雅魯藏布大峽谷出現兩次冰崩，並形成了堰塞湖，就對前述河流造成影響。此外，現在的氣候變暖變濕，已經加速「亞洲水塔」液化。因此，大氣科學研究非常重要。

這次科學家們用「極目一號浮空艇」，垂直上升3,000米左右，抵達超過海拔6,000米的高空，主要是以3D的視角研究亞洲水塔的水汽來源，以解答亞洲水塔的「水從何來」和「補水」問題。

據瞭解，此次「浮空艇」破紀錄後，團隊還將移動到珠峰地區觀測，屆時海拔高度將超過1萬米，也就是超過珠峰8,844.43米的高度，期望透過「新高度」能完善的掌握整個「亞洲水塔」。

（中央電視台）