春秋青銅器「晉公盤」被追回　刻霸主晉文公事跡、圓雕龜鳥可轉動

流落海外數年的國家一級文物、春秋時期青銅重器「晉公盤」，早前終成功被山西省公安廳從海外追回，讓這擁2600年歷史的晉國青銅重器重新「回家」。

據山西省公安廳指，「晉公盤」自數年前被盜流失後，曾被輾轉轉手到多個省市並流落海外多國。經境內外調查所得，當局終查明了盜販鏈上的相關涉案人士，早前並終於從海外把「晉公盤」追回。

據考古及文物學家介紹，「晉公盤」是2600多年前晉文公特製的青銅禮器。「晉公盤」的口徑有40厘米，總重逾7000克，淺腹平底。內底中央飾有一對精美浮雕龍盤繞成圓形；雙龍中央有一隻立體水鳥，雙龍之外還有4隻立體水鳥和4隻浮雕金龜，另外還有圓雕跳躍青蛙、遊魚、蹲姿青蛙、浮雕游泳青蛙及圓雕爬行烏龜等。

值得一提的是，這些圓雕動物都能在裝置原處作360度轉動，鳥嘴可以開關、烏龜頭部也可以伸縮，整個器物呈現出春秋時期青銅器的極高工藝水平。更為珍貴的是，在「晉公盤」內壁，還發現7處珍貴銘文，每處3行，共183字。這些銘文清晰呈現了「春秋五霸」晉文公時期的晉國盛世氣象，傳遞了極為珍貴的歷史資料。

考古專家曾於2014年撰研究文章

另據考古專家吳鎮烽2014年所撰文章，他曾研究「某私家收藏的晉公盤資料」，盤內壁刻銘文七處，每處三行，共184字左右，其雙龍龜鳥裝飾與是次失而復得的晉公盤描述吻合。吳鎮烽一文注釋並解讀「晉公盤」銘文，他認為銘文中所提及的「晉公」極有可能是晉文公：

另據考古專家吳鎮烽2014年所撰文章，他曾研究「某私家收藏的晉公盤資料」。（復旦大學出土文獻與古文字研究中心）

據山西省公安廳指，「晉公盤」被成功追回，只是山西公安機關去年打擊文物犯罪的一個縮影。山西省公安機關去年以來共破獲589宗文物犯罪案，885名疑犯落網，收繳了逾萬件文物。

（中新網）