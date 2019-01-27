男子隻身沿運河從北京划到杭州　耗時39天路程近1800公里

從北京出發，穿過天津、德州，再順著濟寧、鎮江直下長江，沿著無錫、湖州，最終到達終點杭州。單人單艇挑戰京杭大運河的33歲皮划艇達人陳文軍自去年12月19日從北京出發，昨天（26日）上午在杭州上岸，共划行39天，完成了總計1794公里的路程。

陳文軍划行39天，成功沿著京杭大運河從北京划到杭州，旅程非常艱苦。（浙江24小時）

陳文軍對水上運動情有獨鍾，在2016年曾用帆船花12天完成了從三亞到溫嶺共計4400公里的環中國海挑戰，如今在上海經營一家皮划艇帆船俱樂部，同時也是一名皮划艇教練。回想這次挑戰的由來，陳文軍稱，這是因為夢想及想為皮划艇運動做點事，也想在兒子長大之後，給兒子講爸爸曾經一路在激流勇進的壯舉。

陳文軍在出發前幾個月就開始做準備工作：花1萬多人民幣精心挑選了一艘穩定性較高的皮划艇，又備好了帳篷、急救包等一系列必需品。他表示：「因為是單人單艇，全程無援助挑戰，帶的東西越輕越好，所有裝備加起來差不多65公斤，基本上一扛就能走。」

曾在黃河兩次翻艇

在旅途中，為避免皮划艇丟失，陳文軍休息時絕大部分時間都是利用帳篷露營，吃喝也很簡單。這一路旅程上他也遇上不少困難，例如在經過滄州後便遇到五十多公里的乾河床，他只能麻煩當地菜農和送貨工人用電動三輪車拉著皮划艇往前走。陳文軍還翻過兩次艇，地點都在黃河，最嚴重的一次他只能先抱著樹幹用繩子把艇拉住，再跑兩三百米把漂出去的行李撿回來。

完成這次壯舉後，陳文軍下一步準備參加2020年旺代環球單人帆船賽，再一次向自己發起挑戰。

（《錢江晚報》）