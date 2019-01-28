宋慶齡126歲冥壽　上海故居重開「以鮮花代門票」

1月27日是孫中山夫人、中華人民共和國名譽主席宋慶齡誕辰126周年紀念日，內地重點文物保護單位——上海宋慶齡故居紀念館，已完成最新一輪保護性修繕工程，並於該日正式啟用。據悉，該館當日選擇以「鮮花代門票」的形式向社會公眾開放，參觀者可在售票處購買鮮花後入內參觀。

上海宋慶齡故居紀念館以「鮮花代門票」，恢復向社會公眾開放。（VCG）

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上海宋慶齡故居紀念館位於上海市淮海中路1843號。1949年春，宋慶齡遷居於此，這裡成為其上海寓所。

宋慶齡去世後，1981年10月上海宋慶齡故居紀念館揭牌設館，1988年起紀念館對社會公眾開放，故居主樓先後於1990年和2006年進行了兩次全面修繕。2018年，該紀念館再度閉館，實施保護性修繕工程。

紀念館工作人員表示，本次修繕堅持「修舊如故、以存其真」的原則，尊重文物建築的歷史、科學和藝術價值，以文物保護為前提和目的，委託上海市建築科學研究院架設監測系統，對主樓和輔樓的變形，進行實時監測，主要解決了包括主樓的傾斜和不均勻沉降以及輔樓的傾斜等問題。

目前，故居主樓陳列有超過500件文物，包括宋慶齡生前工作和生活用品、收藏品等，具有較高歷史研究價值。

（新京報）