青海、西藏政府謀建青藏高原國家公園群

平均海拔達5900米的青藏高原素有「世界屋脊」、「地球第三極」之稱，其所在的青海、西藏政府近日在各自的「兩會」上宣布，謀劃建設具有「高原特色」的國家公園（集）群。

青海政府宣布建設國家公園群。圖為青海三江源無人區。（視覺中國）

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青海省省長劉寧昨日（27日）在該省「兩會」作政府工作報告時宣布，今年將啟動國家公園省建設，編制國家公園省建設總體規劃，統籌布局和探索建設具有高原特色的國家公園集群。

劉寧說，該省將發布三江源國家公園公報，籌辦首屆「國家公園論壇」和「世界自然遺產地論壇」，構建以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地管理體系，展現「國家公園省、大美青海情」的獨特魅力。

而在較早前的1月10日，西藏自治區主席齊扎拉亦在西藏「兩會」宣布將健全生態文明高地建設工程措施和政策保障體系，建設「地球第三極國家公園群」。

專家：國家公園群是單一國家公園的「升級版」

據了解，青海省近年已有多個國家公園啟動建設或謀劃，比如三江源國家公園、祁連山國家公園等，青海湖、崑崙山國家公園的申報工作也在進行中。

中國科學院院士王光謙對此表示，國家公園（集）群可以說是單一國家公園的「升級版」，又說中國國家公園講究在體制機制方面的創新，在於處理好保護與發展的關係，「三江源就很好地做到了將一部分牧民轉為生態管護員，這種示範意義特殊而重要。」