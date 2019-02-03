【撞上鐵扶手】北京什剎海冰車疑設計失誤　致多名溜冰客下體受傷

近日內地網絡流傳，在北京什刹海冰場，疑因冰車設計有問題，導致多名遊客下體遭受「騎跨傷」而出血。北京市西城區政府新聞辦公室2月1日通報稱，已約談什刹海冰場營運方，要求封存全部冰車。 「騎跨傷」如僅屬輕度挫傷，症狀主要為尿道滴血，嚴重者則可致尿道撕裂，滲出尿液和血液，另外會陰、陰囊也有可能腫脹或血腫，以至排尿困難。

北京什剎海冰車疑設計失誤，致多名溜冰客下體受傷。（網上圖片）

據《新京報》2月3日報道，1月26日，郭女士在什刹海滑冰場玩雙人冰車，她坐在前座上，滑行過程中遇到不平整冰面而急停，郭女士向前沖出，身體撞到車前的圓盤狀扶手，下體被車上鐵架扎傷。

傷者武雪（化名）稱，1月27日下午，她在什剎海乘坐冰車往前行駛時，身體向前傾倒翻出冰車，腿被卡到車前扶手杆下。武女士感到下體疼痛，並發現有出血情況。遊客章冰冰（化名）稱，1月27日16時左右，她在什刹海冰場玩冰車，因車速較快，所乘雙人冰車失控，從板凳上跌落，下體直接坐在最前方扶手的三角架上，致傷出血。

鐵製扶手供兒童使用、無操控功能

報道指冰車為鐵板焊接而成，在一長方形鐵框上分別焊接一張鐵椅和一張鐵凳，坐椅上鑲有藍色塑膠坐墊與靠背。冰車上設有一個圓盤狀扶手，該扶手由鐵質三角架和鐵棍支撐起來，並無控制方向的功能，車輛的移動和制動全靠乘客手持冰叉控制。

由於支撐該車輛前部扶手的鐵棍直徑較小，且並不堅固，很多車輛的鐵架已經彎曲。報道指有工作人員將鐵架用手掰直復原並稱：「這個很安全，不存在甚麼問題。」實則前排坐椅僅供兒童乘坐，圓盤狀扶手也是為了讓兒童支撐，但現場有很多成人坐在前排坐椅玩耍，場內並無工作人員制止，也無安全提示。

醫護人員：1日內接4宗個案

至於冰面不平整，有工作人員稱，冬季冰面產生裂紋為正常現象，車輛和冰叉在使用過程中也會擴大溝壑，工作人員會時常用水填補。

報道引述有醫護人員表示，1月27日接到4宗「騎跨傷」女性患者個案，傷者指是被冰場上的「小推車弄的」，另外26日也有多宗玩冰車受傷的個案。由於很多人溜冰時不小心，抑或坐在冰車上，而且溜冰速度過快，極易發生碰撞和摔倒，引致「騎跨傷」。