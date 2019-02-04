漢代海昏侯墓出土簡牘逾5千枚　發現《詩經》《論語》失傳版本

江西南昌漢代海昏侯墓自2011年發掘以來，出土1萬餘件（套）珍貴文物，其中在劉賀墓主槨室文書檔案庫發現5200枚簡牘。 出土簡牘初步釋讀工作日前已經完成，專家稱他們在釋讀過程中發現了幾種古代典籍的失傳版本或較早版本，其中包括《魯詩》、《齊論》等儒家經典，這對於研究儒家學說及其經典的傳布、演變有極高的學術價值。

專家釋讀簡牘後發現比重最大的一部分是儒家經典及其訓傳，包括《詩經》、《禮記》類、祠祝禮儀類、《論語》 、《春秋》經傳及《孝經》等。

負責簡牘釋讀項目的北京大學出土文獻研究所所長朱鳳瀚解釋，海昏簡本《詩經》現存竹簡1200餘枚。值得注意的是，海昏簡本《詩經》的總章數記載為「凡千七十六章」（1076章），與今本1142章之間存在較大差距。海昏簡本《詩經》的發現，不僅提供了現今所見存字最多的《詩經》古本，更提供了漢代《魯詩》的可能面貌。

海昏簡本《論語》的「智（知）道」篇。圖為竹簡掃描圖片。（《新京報》）

海昏簡本《論語》有500餘枚。研究人員表示，保存有「智（知）道」篇題和一些不見於今本的簡文，表明此本應是《漢書‧藝文志》所載的《齊論》。

海昏簡本《春秋》是《春秋》經的最早實物

海昏簡本《春秋》現存100餘枚。西漢流傳對《春秋經》進行註釋的有《左傳》、《公羊傳》和《穀梁傳》。研究人員初步判斷簡文內容多同見於今本《公羊傳》和《穀梁傳》，也有僅見於《公羊傳》者。其內容文句與今本有出入，也有不見於今本者。海昏簡本《春秋》與《春秋公羊傳》關係密切，漢代公羊學盛行，甚至在一段時間內作為治國基本原則，海昏簡本《春秋》的發現是春秋經傳在出土文獻中的首次發現，提供了《春秋》經的最早實物，為了解這段歷史提供了寶貴的資料。

此外，還有少量文句不見於今本大小戴《禮記》和《論語》，究竟屬於《禮記》佚篇抑或《論語》佚篇尚難確定。有專家認為，海昏簡牘中的《禮記》類文獻包括形制、書體各異的多個簡本，還有一些不見於傳世文獻的佚文，可能表示《禮記》類文獻直到漢宣帝時期仍處於「單篇別行」的狀態。

這一發現在網絡上也引起了不少關注，有網民開玩笑說：沒想到過了兩千年，《詩經》居然又更新了。

（新華社）