【豬年2019】內媒介紹千年豬形酒具飾物　玉豬龍被指是中華龍本源

豬年來到，內地傳媒都報道各種與「豬」相關的新聞，其中《科技日報》2月7日就介紹以「豬」作造型的出土文物，以及相關考古遺址，從而簡述中國近萬年的「養豬史」。

報道引述中國社科院考古所科技中心副研究員呂鵬，他提到在河姆渡遺址，除了有陶豬，出土陶缽上也有豬紋形象，而河姆渡文化則距今5300至7000年。至於河姆渡出土的豬骨屬家豬，配合文物圖像可推斷當時豬隻模樣：腦袋較大、吻部突出、鬃毛明顯，仍然保留著較多的野豬形態。

呂鵬又指遺址有用小木樁圍成的「套圈」遺跡，疑似是與圈養家畜幼崽有關。另外陶缽上的家豬與水稻圖像並列，反映原始農業與養豬的關係。

青銅豬形卣。（視覺中國）

以豬為造型的酒具非常少見

實則在古代日常用具之中，不乏看到以豬為靈感的造型設計，例如在上海博物館展出的「商代晚期青銅豬形卣」。卣，是一種用來盛酒的器皿，盛行於商代和西周時期，其外觀多為圓形、橢圓形。以豬為造型的非常少見，因此這件青銅豬卣顯得尤為珍貴。

這件豬卣由兩個相背的豬首合而為一，形成豐滿器身，然而器蓋已不復存在。其口部並非直立，而與器身為同一弧度，專家推測器蓋與器身扣合後，酒具當為渾然一體。

「玉豬龍」為紅山文化常見玉器

除了日常用品，豬的形象亦見於與祭祀崇拜相關的裝飾品，如報道引述中國社科院考古所研究員袁靖，他便介紹出土於內蒙的「玉豬龍」，該文物來自大約6000年前紅山文化：「這件器物呈豬首蛇身，身體蜷曲環繞，但頭尾間留有空隙，玉豬龍的背部有一供系掛的穿孔，應是一種掛飾。」玉豬龍是紅山文化玉器群中非常典型的器類之一。

中國社科院考古所研究員劉國祥則指出，紅山文化中期以後，乾旱是困擾農業生產的最主要因素，祈雨和祈求豐收成為祭祀典禮的重要主題，崇龍禮俗亦於焉發展：「紅山文化玉豬龍對商、西周、東周時期蜷體玉龍的造型產生了直接影響，應為中華龍的本源，是中華五千年文明形成的重要標誌之一。」