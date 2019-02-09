【密集恐懼】四川樂山大佛岩壁被戳成「蜂巢」　遊客邊篤邊求轉運

四川樂山大佛早前經過數個月大規模維修，在新春前後重新開放。不過有內媒指，景區內某處岩壁仍然「千瘡百孔」，疑似由於多年來遊客以手指戳進土壤所致，現場亦有遊客一邊戳一邊「祈福」，蜂巢狀岩壁已如同「新景點」。

據《中國新聞周刊》2月8日報道，在四川樂山大佛景區，一處岩壁布滿密密麻麻的孔洞。相關片段顯示，有導遊解釋該處山體屬丹霞地貌，土質比較疏鬆又比較軟，路過遊客就以手指戳出孔洞。片中可見有多名遊客上前戳這些小洞，一名遊客更是邊戳邊喊：轉運轉運。

四川樂山大佛岩壁千瘡百孔，遊客邊戳邊求「轉運」。（影片截圖）

網民：這是一陽指？

有景區清潔工表示：「每人摸下就摸成這個樣子了，你說有多少人？你戳下，我戳下。這麼多年了，越戳越深，越戳越深，就成了這個樣子了。」網民對於遊客行為大多劣評如潮：

密集恐懼症患者看了估計會頭皮發麻。 導遊還在介紹，明顯是當成一個景點了。 腦子有病，就這樣樂山大佛真有靈也不會保護你們。 這是一陽指，還是一指禪？

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至今已有1300多年歷史

由去年10月8日至今年2月4日，樂山大佛景區管委會執行勘測和維修工作，其間大佛本體部份或全部遮蔽，並暫時關閉九曲棧道，遊客禁止從棧道參觀大佛。今年1月17日，中新社指樂山大佛頭部經檢測和日常維修，頭部「花臉」得到有效改善。

樂山大佛建造於公元713年至803年唐代中期，由海通禪師倡導首建，節度使章仇兼瓊、韋皋續造，至今已有1300多年的歷史。整座大佛高71米，是世界上最高大的古代石刻彌勒佛坐像。1982年國務院公布為全國重點文物保護單位，1996年12月與峨眉山一同列入《世界遺產名錄》，成為世界文化與自然遺產。