成都西嶺雪山「狗拉雪橇」項目惹議被叫停　網傳犬隻過勞兼被打

新春期間，有遊客在四川成都西嶺雪山景區，撞見有「狗拉雪橇」遊玩服務，其後在網上發布相關圖片並撰文指：「他們用阿拉斯加拉（犬）雪橇，拉小孩和大人……我們觀察了30多分鐘，狗繼續載人，沒有任何間歇。」這名遊客聲稱拉雪橇的狗被打，遭受虐待。 2月9日中午，西嶺雪山營運公司在官方微博「西嶺國際旅遊度假區」發出公告，指非常重視遊客對「狗拉雪橇」的意見，「為維護景區旅遊形象」，公司決定即日暫停服務。

四川西嶺雪山「狗拉雪橇」項目惹議被叫停，網傳犬隻過勞兼被打。（紅星新聞）

據《紅星新聞》2月10日報道，2月8日起，一輯組圖在成都愛狗人士之間流傳。圖中一隻阿拉斯加犬正在雪地裡行走，拖行著一輛雪橇車，背後還有一名疑似工作人員跟隨。上載者還留下數百字配文，自稱新春期間在西嶺雪山參觀時，目睹景區以「狗拉雪橇」服務招徠遊客。

上載者聲稱，他目擊有個別雪橇乘客多次擊打犬隻頭部，其中兩名工作人員更折磨那條狗，威脅說如果牠不離開小路，就會動粗教訓：「我們觀察了30多分鐘，狗繼續載人，沒有任何間歇。」

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首都愛協：未經訓練恐傷犬隻脊椎

報道根據微博資訊，指西嶺雪山「狗拉雪橇」項目由來已久，至遲於2011年已有遊客使用服務。多年來曾有傳媒就此報道，網上也引起有不少反對之聲：「有錢不是這麼花的！狗狗身前身後沒有任何保護，一個狗拉一個車，大人還要抱小孩。」

報道就此引述首都愛護動物協會意見，指雪橇犬需經漫長專業的訓練期，才能成為比賽犬和工作犬，而在狗拉雪橇比賽中，國際標準數量是6至12隻。未經訓練的狗如直接拉雪橇，身體會承受很大負擔，甚至會嚴重損害脊椎。