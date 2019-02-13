【風水寶地？】山東「雙子村」近百年共誕生22對雙胞胎

山東省萊西市馬連莊鎮一處村莊中，有條神奇的小巷，在有村志記載的90多年來，巷子裡先後共誕生了22對雙胞胎。 據專業研究人員透露，該村最多一年添4對雙胞胎，隔壁村的民眾也跑來尋「藥方」，後來竟然連牛也生雙胞胎，讓當地民眾嘖嘖稱奇。由於村子附近有座「靈神泉」，村民懷疑，這可能當地民眾頻生雙胞胎的原因。

山東朱耩村90多年來共誕生22對雙胞胎。（翻攝中新網）

據內媒報道，現年69歲的徐春克是朱耩村目前在世的最年長雙胞胎之一。他向記者透露，「我和我大弟長相不說一模一樣吧，但也大差不差，身高體型一樣。一起在街上走，就是從小住在一起的街里街坊也難分出誰是誰。」

現年52歲的朱耩村會計徐春天稱，他們村現在共有461戶，1368口人，除了幾年前新遷入的幾戶外姓居民，其他村民都姓徐，22對雙胞胎也都姓徐。

徐春天也說，「村裡先後出生過20多對雙胞胎，徐春增和徐春動兄弟倆是雙胞胎、徐春豹和他姐姐是龍鳳胎、徐春歡家生了對龍鳳胎、徐春坤家生了雙胞胎兒子、徐春好家也生了龍鳳胎、徐春會家生了雙胞胎女兒。」

山東朱耩村90多年來共誕生22對雙胞胎。（翻攝中新網）

對於村子中專出雙胞胎，徐春天稱，「我們村1996年時雙胞胎生得最多，那年新生的18個孩子中，有4對是雙胞胎，當時很多村民專程來村裡找人打聽生雙胞胎的藥方。他受訪時也拿出一本泛黃的村志，一邊翻一邊說，他們村從1928年就有生雙胞胎的記載了。

從模糊的墨跡中仔細辨認可發現，當時的雙胞胎之一名叫徐桂成，於1928年11月21日出生，村誌中還有「這一奇異現象（盛產雙胞胎）遠近聞名」等字樣。中新網記者翻閱村誌時也發現，村裡的某條街巷左右的農戶飼養的耕牛，竟然也多次出現生雙胞胎牛犢的現象。

報道還提到，多位村民曾表示，村子裡「盛產」雙胞胎應該與平時喝的水有關。原來當地村民為了用水方便，多年前曾一起打過幾口井，但並沒有使用多久，後來又因種種原因，集中將它們填平。如今，村中飲用水源都來自村子西北方向一個小高坡上的的泛泉「靈神泉」。

許多人以為是村子裡的「靈神泉」的關係。（翻攝中新網）

村民透露，「靈神泉」清爽甘甜，生喝也不會拉肚子，而且常年不斷流，冬天都冒熱氣，很受他們喜歡。徐春天表示，2001年村民曾將「靈神泉」的水樣送到青島市和省會濟南的相關部門化驗，發現水中含有豐富的偏矽酸、硝酸鹽以及鉛、砷、鍶等元素。化驗結果顯示，「靈神泉」與其他的水有些許不同，但差別不大。

報道還稱，當年因為村裡雙胞胎越來越多，鎮政府還派專人到村子調查過，不過最後也沒有什麼結論。青島市、萊西市的多個相關政府部門均表示，他們知道這個「雙子村」的存在，但並不了解具體情況，故無從回答。

山東朱耩村90多年來共誕生22對雙胞胎。（翻攝中新網）

雖然目前相關部門並沒有給出「雙子村」現象的官方說法，但當地民間有一個比較普遍的共識認為，或許與空氣、水土、家族、遺傳等因素有關係。

專家推斷，如果朱耩村的雙胞胎都由同一宗族所生，那應該主要與血緣、遺傳之類的因素有關。但如果這些雙胞胎集中於同一條巷子周圍出生，而非廣泛、均勻分布於全村，可能還有其他因素影響，建議請生殖醫學、生態學、營養學等多個領域的專家，共同為朱耩村「會診」，一同破解「雙子村」的秘密。

（中新網、台灣Etoday新聞雲）