【情人節】內地花市交易火爆玫瑰花熱賣　攤主大媽坐花堆數錢

一年一度的情人節明天（14日）登場，不少情侶都會選擇送禮物互表心意，其中送花予另一半取悅歡心最為常見，這也直接帶旺了各式花店和花市的營收。

情人節前夕，北京超市內的鮮花琳瑯滿目。（新京報）

租金及運費推高北京花價

據新京報13日報道，北京雙井一家超市內的花店，單枝玫瑰賣出了15元（人民幣，下同）高價，是平時的三倍，而在另一家商場內，品相好、個頭大的玫瑰叫價也高達20元一枝。有經營攤位的店主表示，這三天在客流量大的商場內租了攤位賣花，因此租金都要算在花價裡。

另一家店主則表示，鮮花價格和運費每遇節日必漲，「2月的情人節經常趕上中國春節假期和元宵節，今年備貨運花就和春運返程遇上了，運費和進價都比以前貴。」

報道稱，網店鮮花同樣不便宜，禮盒大多在299元至千元不等，一束99枝進口七彩玫瑰售價達到5999元。

在廣州，有玫瑰花攤主在清點鈔票。（視覺中國）

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廣州花市火熱 攤主坐花堆數錢

而在廣州花卉市場，各種顏色的玫瑰花供應充足。據悉，今年的玫瑰花價格和往年基本持平，其中本地玫瑰花最為便宜，按照一紮（18支）來算，最低18元就有交易，吸引不少民眾前來挑選鮮花。

情人節的鮮花訂單令當地花卉市場交易火爆，有人拍到玫瑰花攤主直接坐在花堆裡清點鈔票，數目非常可觀。

（綜合報道）