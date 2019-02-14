【情人節】收集愛情遺物　前度情侶合辦蘭州失戀展：喜歡不是佔有

甘肅蘭州的「失戀博物展」選在2月14日情人節這天正式開展，展出來自各地的各種「愛情遺物」，吸引不少民眾到場參觀。展覽負責人指出，每一件藏品都見證了一段破碎的感情，記錄了它獨有的悲歡離合和愛情故事。

甘肅蘭州「失戀博物展」吸引人潮駐足，亮點就是一件件藏品背後的故事。（中新網）

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蘭州「失戀博物展」創辦者金瑞周二（12日）接受傳媒採訪說，他對每一個捐贈過來的物品都滿懷敬意，「即使它真的很普通，但承載着這個世界上無法重來的、曾經的愛」，他希望大家都能珍惜當下的幸福。

一顆鑽戒、一隻布偶、一把鑰匙、一束玫瑰、一雙運動鞋……總計17件「愛情遺物」當中，不少是來自外地。館內的留言板上，還寫滿了參觀者關於愛情的感悟。

金瑞介紹說，該展出目前主要是透過網絡徵集失戀故事，經過重新整理後，完整的失戀故事會不定期在展覽上發布。甚有人專程從外地搭車前來蘭州，送上他們的藏品和專屬的愛情故事。該展覽在情人節前試營運2天，每日吸引上百人到場參觀。

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策展合夥人是前女友

談及策展初衷，金瑞說，自己大學畢業後因為創業還忽略女友，兩人最終不敵冷淡而分手，他希望用這個展覽與這段感情告別，亦希望大家都能找到自己的幸福。

有趣的是，金瑞的策展合夥人正是他的前女友高麗偉，他稱兩人的合作很愉快，「別人覺得前任就應該是老死不相來往，但我認為，喜歡一個人不是佔有，看着她幸福也是一種美好。」高麗偉則說，她選擇將失敗的感情故事與大家分享，提醒熱戀中和分手的情侶，「希望大家在面對真正對你好的人時，學會彼此珍惜和尊重。」

事實上，這類特別的展出已經有多年的歷史。早在2010年，克羅地亞就誕生一間「失戀博物館」（Museum of Broken Relationship），該館以其獨特的展覽內容和形式，於2011年獲得歐洲年度博物館獎的肯定。此外，內地浙江紹興、福建福州、四川成都，以及台灣台北等地都曾經舉辦過類似展出，吸引許多民眾到場感受「愛之痛」。

（綜合報道）