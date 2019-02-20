【有片】全自動無人駕駛地鐵在成都亮相　可望2020年底試營運

2月19日，成都地鐵9號線全自動無人駕駛列車正式亮相，並開始新車試營運。據了解，這款列車最高運行速度100公里/小時，長共185米、寬3米，最大載客量可達3496人。

成都地鐵9號線全自動無人駕駛列車正式亮相。（VCG）

成都地鐵新線部副部長曾建受訪時介紹，成都地鐵9號線一期總計配車25列，除前3列車在吉林省長春生產外，剩餘22列車全都在成都生產，落實了全自動車輛本地製造。

曾建補充說明，此次運抵成都地鐵9號線車輛，是國內「第一個具備全自動運行功能的8A編組地鐵車輛」，也是成都未來載客量最大的地鐵車輛。（編按：「8A」型是特大城市軌道交通常用車型，系統運能比一般「6B」型地鐵提高70%。）

此外，成都全自動無人列車採用障礙物，及脫軌檢測裝置，當列車檢測到軌道有障礙物或車輛遇到脫軌危險時，列車會自動觸發緊急制動；同時，全線近6000個監測點將車輛子系統數據實時傳輸至地面控制中心，實時掌握車輛狀態。

值得一提的是，列車沒有司機室，也就是說，在這組列車測試完成後，地鐵官方會拆除通道門，開放給予一般乘客進入「司機室」觀看列車運行情況，成為吸引乘客駐足的賣點。

據了解，成都這款最新型列車，其外觀及內飾的主體顏色均為橙色，車體外觀屬於流暢型，車頭前端則採用LED燈搭配點狀光源裝飾；至於側面造型實屬飽滿，加上兩側黃色飄帶猶如微笑般微微上揚，親和力十足。目前，這款列車預計於2020年底開通試運營。

（中新網）