【奉旨落單】故宮火鍋店慈禧湯底爆紅　餐廳預約滿額遭疑營銷過度

近年來，在「傳統文化+現代消費」的發展模式加持下，北京故宮不斷通過出品「宮廷風」的產品，橫跨化妝品、文創品、遊戲等各個行業。今年2月，故宮更進軍飲食業，推出了紫禁城內第一間火鍋店「故宮角樓餐廳」。 據報道，該餐廳開業後很快就成為了北京新晉「打卡聖地」，不足一個月就在內地知名餐飲平台躍居京城火鍋熱門榜榜首，惟消費者評價不一，有人認為推廣宮廷飲食文化非常有創意，但也有人質疑其過度營銷。

紫禁城內第一間火鍋店「故宮角樓餐廳」今年2月正式營業。（網上圖片）

+ 7 + 6 + 5

霸氣外露的「皇宮體驗」

據介紹，故宮角樓餐廳以乾隆《紫光閣賜宴圖》作為空間主題呈現，展現皇家禮樂、宴會、傢俱器皿、遊戲等宮廷文化，還原宮廷禦食的場景和風貌。但因為故宮不能使用明火，所以餐廳用的都是電磁爐。此外，菜單專門設計成聖旨捲軸，十分霸氣。

其中店內主打的「萬壽菊花鍋」湯底最受矚目，相傳是慈禧太后的發明。據故宮博物院形容，慈禧有時吃菊花火鍋時，待暖鍋中的雞湯滾開即放入魚片或雞片，再次滾開時則酌量投入菊花瓣。開鍋後，肉片、雞湯、菊花各種鮮味混合，鮮美無比。預計今年三、四月將會繼續推出乾隆、康熙等主題火鍋湯底。

此外，一款「江山社稷蘸料」也非常受歡迎。餐廳以萬裡河山為基礎原型，以江山社稷五色土為靈感，將青、紅、黃、白、黑五種顏色調製五種蘸醬，滿足來自四海八方、擁有不同口味偏好的食客。

餐廳預約爆滿 消費者評價不一

據悉，餐廳開業以來餐廳就一直處於滿額狀態，預約已排到四月份。而由於店裡在晚上5點半後才供應火鍋，一直營業到22:00，不少為火鍋而來的食客下午就在門口排起長隊。有工作人員說，由於電話預約爆滿，要想吃火鍋只能現場搶號，目前一晚只有30鍋，先到先得。

但對於故宮火鍋餐廳，消費者評價不一。在內地點評網站上，不少消費者都稱讚餐廳環境和創意，但認為價格稍貴，光湯底就128元（人民幣，下同），人均消費價格在200元左右。

此外，故宮火鍋店的走紅也在網上引發熱議，有網民稱讚故宮推廣讓人眼前一亮，也有人質疑是不是營銷過頭，「故宮越來越商業化」「故宮的消費水平讓芸芸眾生望而卻步」。不過更多的評論認為，這樣的做法不僅創收，更有助於推動故宮文化的傳播。

（綜合報道）