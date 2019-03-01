【歷年之最】從新石器時代至清代　美國向華歸還361件流失文物

美國政府在當地時間2月28日向中國返還361件（套）流失文物，據悉該批流失文物是由美國聯邦調查局（FBI）印弟安納波里斯分局早年所查獲，涉及多個文物門類且時間跨度長。 該批流失文物主要有新石器時代的石鑿、玉壁；春秋戰國青銅劍、戈、錢幣；漢代陶鈁、繭形壺、罐、倉；明代陶俑、模型明器；清代木雕建築構件等，多是墓葬陪葬品。

美國政府2月28日向中國大陸返還的流失文物。（中國日報網）

此次中美古物歸還，是今年1月中美再次簽署限制進口中國文物政府間諒解備忘錄後，首次中國流失文物自美國返還中國，同時亦是中美於2009年簽署備忘錄以來，美國第三次並規模最大一次返還中國流失文物。

據早前報道，這次返還的中國流失文物藝術品於2014年4月由美國聯邦調查局印第安納波利斯分局查獲。國家文物局對此高度重視，積極組織專家展開鑑定，並依據相關國際公約，向美方提出聲索要求。在美國國務院、美國聯邦調查局、國家文物局、駐美使領館共同努力下，美方同意返還全部文物。

FBI稱，這批文物是在美國印第安那州查獲，是被一位名私人收藏家米勒（Donald Miller）掠奪偷運而來。米勒家中收藏了成千上萬件來自世界各地的珍貴藝術品和考古文物，價值連城。其中繳獲的部分文物已經歸還哥倫比亞、紐西蘭、加拿大等國家。

近年來，國家文物局透過外交斡旋、司法合作、友好協商等方式，促成包括圓明園獸首、大堡子山金飾片、虎鎣，以及美國政府三次返還文物在內的30多批次4000多件（套）流失文物回歸中國。

（中國日報）