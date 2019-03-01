西藏拉薩開通首個5G基站　下載1GB電影僅需2秒鐘

2月27日，中國移動公司在拉薩開通西藏首個2.6GHz頻段5G基地站，相關設備是華為公司產品。這標誌著西藏正式進入5G時代。在戶外環境下，經過終端測試，下載峰值速率達530M/秒，平均速率在500M左右，下載1GB的電影僅需2秒鐘。

經過終端測試，下載峰值速率達530M/秒。（中新網）

據了解，5G網絡的建設將帶來通信史上的巨大變革，除了驅動移動互聯網的速度升級之外，還帶來了物聯網的革新，更快的網速與極低的花費時間，將為人們帶來網絡的新時代。而此次5G首站的開通，也為下一步開展規模組網試驗奠定了技術基礎。

中國移動拉薩分公司網絡部經理尼瑪頓珠表示，目前，中國移動西藏公司已在拉薩市完成3個5G基站的建設工作，分別部署在拉薩郵電學校（中國移動​​拉薩分公司）、中國移動西藏公司辦公樓和拉薩郵政大樓，其中只有部署在拉薩郵電學校的5G基站處於工作狀態，用於5G峰值數據測試和網絡優化測試，其餘2個基站暫未開通。

據尼瑪頓珠介紹，下一步，西藏移動將加速西藏5G應用方面的測試工作，助推西藏通過5G網絡發展推動大數據產業、智慧旅遊、智慧城市、智慧公安等物聯網產業的創新應用。同時，還將進一步加快西藏網絡基礎設施建設，讓偏遠農牧區群眾享受到與東部發達地區同樣優質的現代信息通信服務。

（中國西藏網）