嚇親鬼佬的奇觀！　重慶橫躺的摩天大樓即將完工

重慶號稱是個魔幻的城市，據內媒《參考消息》報道，重慶將有一座奇幻新地標「橫空出世」，形容會「把老外驚到了」。多家外媒近日也關注報道，重慶全球首座橫向摩天大樓即將完工。

即將完工的「重慶來福士廣場」建築群，當中一棟號稱全球首座橫向摩天大樓十分吸睛。（VCG）

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這座奇幻建築名為「重慶來福士廣場」，位於重慶兩江匯流（長江、嘉陵江）的朝天門，由知名建築大師、以色列裔的薩夫迪（Moshe Safdie）設計，新加坡凱德集團投資。

據了解，該建築物投資總額據稱超過人民幣240億元，總建築面積超過112萬平方公尺，2013年動工，預計今年將分階段投入使用。

重慶來福士廣場由八棟大樓和一個五層商業裙樓組成，是座集住宅、辦公大樓、商場、服務式公寓、酒店、餐飲會所組成的建築群，未來還將整合陸地和水運等公共交通運輸，規劃有地下停車場、地鐵站、公車運轉站、碼頭和遊客中心。

八棟摩天大樓的最前面兩棟高350公尺，後面六棟高250公尺。最引人矚目的是，還有一棟300公尺長的摩天大樓，「橫放」在後面四棟250公尺高的大樓上。

據介紹，這座300公尺長的廊橋形建築在60層樓的高空，將四棟大樓連接起來，讓這座建築群宛如立體的「風帆」。

該報道指出，重慶來福士廣場除擁有世界最高、連接塔樓數量最多的廊橋。旁邊的塔樓也有較小的廊橋相連，因此未來無須下到地面即可穿梭於八棟大樓之間。

（參考消息）