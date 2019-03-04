故宮火鍋店排隊太長價格高？　單霽翔：天暖不再賣火鍋　增加快餐

今年大年初一，北京故宮火鍋店開張迎客，聖旨菜單、萬壽菊花鍋、江山社稷醬......瞬間成為京城網紅打卡地。不過有民眾反映餐廳排隊等候時間長、價格偏高。 針對這個問題，故宮博物院院長單霽翔今天（4日）回應，隨著天氣漸暖，故宮角樓餐廳將在近期進行內容調整，不再賣火鍋，同時增加飲品及快餐種類，縮短民眾等待時間，並提供性價比更高的餐飲。

紫禁城內第一間火鍋店「故宮角樓餐廳」今年2月正式營業。（視覺中國）

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今年2月，故宮推出了紫禁城內第一間火鍋店「故宮角樓餐廳」。餐廳開業後很快就成為了北京新晉「打卡聖地」，不足一個月就在內地知名餐飲平台躍居京城火鍋熱門榜榜首，餐廳預約已排到四月份。而由於店裡在晚上5點半後才供應火鍋，一直營業到晚上10時，不少為火鍋而來的食客下午就在門口排起長隊。惟消費者評價不一，有人認為推廣宮廷飲食文化非常有創意，但也有人質疑其過度營銷。

單霽翔表示，近幾年，有些人質疑故宮越來越「商業化」，但其實故宮一直在「去商業化」。諸如「故宮餐廳」、「故宮書店」、「冰窖餐廳」等標誌性服務場所的設立，是建立在故宮博物院對自身文化內涵的發掘，對民眾參觀遊覽需求的理解，對時代精神、流行文化的把握和共情基礎上取得的。

單霽翔表示，火鍋只是角樓餐廳冬季的一個項目。故宮最怕火，因此故宮火鍋並非燒碳火，而是使用電磁鍋，並且在故宮外經營，並不會引發危險。今後角樓餐廳不再賣火鍋，但餐飲服務還將繼續並進行內容調整，減少觀眾等待時間。