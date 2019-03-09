【又玩又住】內地電競酒店興起　設備高端人均每日僅百元

高速寬頻、大屏幕顯示器、專用耳機、電競桌椅……配備專業遊戲設施的電競主題酒店在內地多個城市悄然火熱，既滿足電競需求又提供住宿，成為年輕人的社交新選擇。 《中新網》日前到山東濟南探訪一間電競主題酒店，發現店內設有「兄弟組隊房」「吃雞三人間」「五人開黑房」等多樣化房型，每間房布局寬敞，各配有2至5部高端電競設備，還有獨立衛浴和可容納多人休息的雙層床。

電競酒店的房間布局寬敞，配有2至5部高端電競設備，以及獨立衛浴和雙層床。（中新網）

90後男青年李策是濟南這間電競酒店的常客，他認為該酒店比網吧安靜，還有私人空間，周末和朋友一起打機和聚會聊天都很方便。他們常常玩累後便在此沖涼，直接躺下休息，感覺這裏比遊戲廳更舒適。

「以前住酒店只能休息，缺少娛樂項目，這次入住電競酒店，多了一項新鮮體驗」， 20歲的張軍從天津到濟南旅遊，平常愛玩遊戲的他在網上搜索到這間電競酒店，專程前來體驗。他稱這種主題酒店的電競專業設備與網吧差不多，人均每天花費僅需100元人民幣（約合117港元），還有獨立的空間和休息場所，對玩家來說是一種便利。

工作日入住率達7成

該酒店負責人受訪指出，電子競技行業近年發展迅猛，擁有電競夢的他與朋友於去年底開辦這間電競主題酒店，短短數月就吸引不少大學生群體和年輕社會人士前來體驗，酒店房間在節假日期間供不應求，工作日入住率亦達到7成以上。據他了解，全國電競酒店已達400間以上。在電子競技日益火爆的當下，電競酒店等新模式的發展前景可期，他並籌劃在今年底開設分店。

對於電競酒店的興起，山東大學旅遊產業研究院院長王德剛教授分析稱，這是市場需求驅動的結果，旅遊消費市場愈來愈細分化，產品和服務類型愈加豐富，催生了新型服務模式。主題訂製酒店能滿足消費者個性化的需要，突顯特色，但對建設和布局的要求應較一般連鎖酒店嚴格。

（中新網）