北京大觀園淪「恐怖蠟像館」　紅樓夢塑像群被譏似紙紮公仔

內地「中國新聞網」3月9日報道，指北京大觀園內《紅樓夢》塑像群「長相嚇人」，仿如山寨景區製作的蠟像。報道更批評，與從善如流的故宮相比，雖然北京大觀園多年來飽受批評，卻鮮見改變。

林黛玉。（中新網）

北京大觀園是AAA級景區，1984年專為拍攝電視劇《紅樓夢》而興建。大觀園的門票為40元人民幣，與淡季的故宮持平。

根據內地1987年版電視劇寶玉扮演者歐陽奮強的微博，大觀園中的那些塑像，是按照當年演員們的臉型所製作。然而有網民稱，有小孩看到蠟像就拉著母親說：「媽媽走吧，我害怕。」更有網民聲稱，有小朋友看到櫳翠庵中的妙玉蠟像，嚇得哭出聲來。

兩年前黛玉膠布捆手、琴弦斷裂

原來早在2017年，已有內媒《法制晚報》報道大觀園中的塑像受損嚴重，黛玉撫的琴弦已斷成亂麻，而她的手更是用透明膠布捆著，其他塑像著裝則佈滿灰塵。當時大觀園負責人就此表示：「塑像是當時做的，模仿劇中的人物形象建造而成，一直保存到現在。」

中新網指時隔兩年，園內塑像破損肢體的確已獲修復，服飾也相對較新，很多人物甚至重新「描眉畫眼」，例如惜春就有一雙「大眼睛」。報道認為從1984年建園，到1987年電視劇《紅樓夢》上映，如今已經過去30多年，無論是塑像、蠟像的製作工藝，抑或讀者和觀眾的審美標準，都已大相逕庭。

網民對此大多嘲諷譏笑，指塑像如同紙紮公仔，景區如同殯儀館：