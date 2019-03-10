【楚漢驕雄】西安地鐵掘出逾2千年前三秦都城　或證劉邦水淹廢丘

陝西西安號稱「十三朝古都」，有民間俗語稱「地上文物看山西，地下文物看陝西」，當地時不時就會傳出在工程中掘到文物、古蹟等消息。比如，西安地鐵二號線在建設期間，就發掘出多處古墓葬，出土文物200餘件。 正在建設中的西安地鐵五號線2期近日就再有「新發現」，工程期間竟掘出三秦之一的雍王章邯的都城「廢丘」。而為保護遺址與文物，地鐵亦可能要更改路線遷就。

西安地鐵工程發現三秦雍王章邯都城「廢丘」。（網上圖片）

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公元前206年，項羽引兵入咸陽，殺秦王子嬰，自封「西楚霸王」，定都「彭城」（今徐州）再大封諸侯。他封劉邦為漢王，而為牽制劉邦，又將陝西關中和陝北分封給三位秦降將，包括雍王章邯、塞王司馬欣和翟王董翳，為「三秦」一說的由來。章邯後與劉邦屢戰不利，退守廢丘，公元前205年6月城破被俘虜後自殺。

此次地鐵工程發現的「東馬坊遺址」，正是「三秦」之一雍王章邯的都城「廢丘」。據知，遺址位於西咸新區灃西新城東馬坊村，發掘的遺蹟始建於戰國中期，延用至西漢，內周長約2920米，內面積約57萬平方米，是迄今為止渭河以南發現最大規模的秦人城址。傳統認為「廢丘」在現今興平市東南部，最近考古發現否定了該說法。

在遺址出土的陶罐上寫有「灋丘公」三個字。（網上圖片）

遺址情況與《史記》記載相符

據介紹，考古人員在遺址發現水井22口、灶15座、灰坑70處、墓葬1座。水井中，屬戰國秦漢時期的15口，唐宋時期的7口。由此判定，該遺址始建於戰國中期，延用至西漢。

在遺址出土的陶罐上寫有「灋丘公」三個字，根據傳統文字學研究，「灋丘」就是「廢丘」，「灋」和「廢」字通用。考古隊領隊、中國社會科學院考古研究所研究員劉瑞表示，概括來說，就是建築等級很高、規模很大，還有出土文字「灋丘公」印證。

劉瑞又指，遺址情況與《史記》「（劉邦）引水灌廢丘，廢丘降，章邯自殺」的記載相符。劉瑞稱，遺址南邊是古灃河河道，遺址周圍的勘探過程中發現大量水面，在南側有大量淤泥分布，往南正好延伸到灃河邊，「從這些情況來看，確實被水泡過。」

西安地鐵相關路段因考古暫時停工。（網上圖片）

地鐵相關路段暫緩施工

據稱，東馬坊遺址位於西安地鐵五號線二期「西馬坊」與「會展」兩站之間。由於遺址考古原因，此段的地鐵高架橋墩暫緩施工；且為最大程度的保護遺址與保證地鐵建設，或將改變原先的既定線位與角度，避讓遺址。

（陝西交通廣播／三秦都市報）