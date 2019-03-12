明末張獻忠「千船沉銀」3億珍寶遭盜掘　警破案3年後移交文物部門

明末民變首領張獻忠於1647年在四川戰死，傳說他當年在四川岷江彭山江口沉下大量金銀財寶。近年這些財寶被考古人員發掘出來，證明「千船沉銀」的傳說不虛。四川彭山江口古戰場遺址更是2017年度全國十大考古新發現之一。 然而大量珍貴的文物也引起覬覦，四川警方在2016年破獲特大盜掘遺址倒賣文物案，追回各類文物千餘件，內媒報道指這批文物現正移交給四川省考古院及彭山區文物部門。

警方追繳回的西王賞功金幣。（《紅星新聞》）

+ 3 + 2

四川省公安機關經過近兩年偵查，於2016年破獲四川眉山特大盜掘古文化遺址倒賣文物案，瓦解10個盜掘文物犯罪集團，拘捕疑犯70名，追回各類文物千餘件，涉案文物的交易金額達3億元人民幣。

內媒《紅星新聞》的報道指，相關部門並未透露近日移交的文物的詳情，但之前根據警方資料，在追回千餘件的文物中有國家珍貴文物百餘件，包括國家一級文物8件（虎鈕永昌大元帥金印1枚、皇帝冊封金銀冊4張、搖錢樹1棵、壹佰兩銀錠1枚、長沙府天啟元年伍拾兩金錠1枚）。

此外還有二級文物38件（金西王賞功錢幣4枚、皇帝冊封金銀冊7張、銀錠25枚、花鳥紋金腰牌1個、龍紋金腰牌1個），三級文物54件（銀西王賞功錢幣8枚、銀錠36枚、皇帝冊封金銀冊2張、獅紋鎏金飾片1個、福壽金手鐲1個、明代官印章1個、一刀平五千錢幣5枚）。

早前警方也曾經展示過這批文物。值得注意的是，在追繳文物中，有一棵「青銅搖錢樹」，還有兩隻青銅翠鳥，這兩隻青銅鳥的嘴裏都分別叼著一條青銅小魚，令人稱奇。

（綜合報道）