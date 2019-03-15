600年紫禁城科技化　北京故宮與華為聯手打造「5G智慧博物館」

3月15日，北京故宮博物院和華為簽署戰略合作協議，共同打造5G應用示範、建設故宮智慧院區、舉辦人工智能大賽等方面合作，進一步推動故宮博物院的數字化、智慧化建設。

圖為今日故宮博物院和華為簽署戰略合作協議。（截取網絡）

2018年，北京故宮博物院接待觀眾數量已突破1700萬人次，是世界上參觀人數最多的博物館。

有鑑於人潮眾多，同時為維繫管理、現代化院區，經過20年的努力，院方逐步建立起覆蓋全院的辦公信息網絡，鋪設光纜近40公里、安裝600餘個WiFi天線，為院方、文化遺產保護及觀眾服務提供了無線網絡。

但這些還不夠，隨著5G時代來臨，北京故宮博物院率先選擇與華為合作建設「5G智慧故宮」。經長時間的討論，確立了此次戰略合作協議的簽署，為彼此業務發展開啟了新篇章。

據了解，雙方將共同推進國家5G先進應用示範項目，打造故宮智慧院區。華為將憑藉自身在5G、人工智能、雲計算、物聯網等創新技術，加快推動北京故宮博物院成為世界一流的博物館。

故宮院長單霽翔表示，「600歲的故宮從未與科技靠得如此之近，我們可以插上科技的翅膀，去暢想未來。」

關於「故宮5G時代」，單院長也提出很多設想，例如讓遠在世界各地的觀眾，都能夠隨時身臨其境體驗到實地參觀故宮博物院的樂趣；讓每一位來到故宮博物院的觀眾，能夠享受到更高速的網絡服務和高清視頻內容，瞬間獲取眼前的古建築、文物知識鏈接訊息等等。

（北青網）