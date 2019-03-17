3月16日，湖北武漢華中科技大學校園出現一隻受傷小白狐，在各方合力救助下，終被送往省野生動物救護研究開發中心治療，傷癒後將重返自然。

據《楚天都市報》及《長江日報》報道，中鐵二局四公司技術員孫帆講述，3月16日上午8時左右，他和同事前往華中科技大學校園內的喻家山工地巡查。在半山坡，他發現路邊樹林裡有一隻右後腿受傷的小白狐。

受傷小白狐闖武漢校園獲救，毫無懼色接受人類送水餵肉。（長江日報）

孫帆和同事慢慢靠近，小白狐並不逃避。他於是回到單位，向食堂廚師要了一兩斤雞肉，餵給小白狐吃：「牠似乎餓得不行，一口氣連吃了幾片肉。」之後孫帆又去超市買來一瓶礦泉水，並對小白狐說：「想喝點水嗎？」小白狐也不客氣，主動將嘴巴湊到瓶口喝起水來。

可能是逃跑的人工餵養狐狸

吃飽喝足後，小白狐就躺在工棚前地上休息，孫帆則擔心小白狐傷勢加重而報警求助。洪山區林業管理站工作人員秦露駕車至現場，目測這隻小白狐長約70厘米，高約30厘米，重約4公斤，年齡3歲左右。其右後腿沒有明顯外傷，可能是骨折，而受傷原因不明。秦露又指這隻小白狐不怕人：「見了我，牠不躲不閃。」

由於喻家山一帶從未發現野生狐狸，秦露推測，小白狐可能是從從東湖邊的珞珈山等地跑來，也可能是逃跑的人工餵養狐狸。目前秦露將其送到省野生動物救護研究開發中心，中心將按照野生動物的標準加以保護，待其康復後重新放歸大自然。