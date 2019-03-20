【多種食法】東莞名貴美饌「臭屁蟲」引食客熱捧　傳因一大功效？

以果樹嫩芽和花穗為食的「臭屁蟲」（學名荔枝椿象）近年成為東莞食客追捧的美食，每公斤售價可達人民幣225元（下同．折合263港元）。 有內地果農就指出，臭屁蟲無論椒鹽油炸還是煲湯都味道鮮美，更傳說有補腎壯陽的功效，深受當地為食者喜愛。

在東莞厚街的新圍和大逕社區，荔枝樹和龍眼樹都相繼開花，眼下正是果樹抽出花穗的時候，而臭屁蟲亦悄然生長，依賴吸食花穗和嫩芽補充養分，破壞花穗致使果樹顆粒無收。

這種害蟲卻是不少東莞食客眼中的名貴美味，往年市面上售價約每公斤150元（折合175港元），今年荔枝樹因天氣等原因開花較少，令臭屁蟲賣到每公斤225元的「天價」。

果農捉臭屁蟲眼明手快。（東莞時報）

食材難取得 捕捉有風險

今年50多歲的戴東年是新圍土生土長的農民，每年這個時候，不少朋友都主動找到他，請他捉幾斤臭屁蟲來吃。「有人將這種蟲子做成椒鹽的，有人則會用來煲湯，聽說有補腎壯陽的功效。」他一邊在果樹上尋找臭屁蟲的身影，一邊說。

捉臭屁蟲看似簡單，但實際上暗藏危險。「受到驚嚇時，牠會噴射一種有毒的尿液，萬一到你眼睛裏就麻煩了！」戴東年說，這種液體有刺鼻臭味，具腐蝕性，會令皮膚立即腐爛，若噴到眼中則回引發疼痛，嚴重者會罹患角膜炎，須立即赴醫院治療。

據果農介紹，一些食客之所以熱衷吃臭屁蟲，就是因為民間一直傳說牠能滋陰補腎，還能改善小童瀨尿問題。

臭屁蟲尿液有毒 製作有講究

「椒鹽臭屁蟲最好吃了，特別是用來做下酒菜，又香又脆。」新圍社區的坤哥說，他每年這時候都會弄一點來吃。然而製作一款臭屁蟲美食並不簡單，據他介紹，臭屁蟲尿液有毒，要先將牠倒入約40至45度的溫水，將其尿液排出，其後還要用牙刷慢慢刷淨其腹部的白色粉末，再去掉翅膀和尾部，瀝乾水後倒入油鍋，慢火翻炒幾分鐘備用。

「椒鹽油炸臭屁蟲很香脆可口，臭屁蟲用來煲湯的話，用杜仲、豬尾、五指毛桃、陳皮等藥材煲，也是美味異常啊。」坤哥介紹，臭屁蟲原本是臭的，但炒好之後會變得非常香。

（東莞時報）