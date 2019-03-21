宋代古沉船「南海I號」船貨清理基本完成　文物或超16萬件

據新華社消息，宋代古船「南海I號」船貨清理目前已經進入尾聲。專家表示，已清理的船載文物達14萬餘件，預計文物總量將超過16萬件，比最初預計的多出一倍。

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廣東省文物考古研究所副所長、「南海I號」考古領隊崔勇介紹，此前「南海I號」的發掘工作以提取船內文物為主，目前船貨清理進入尾聲。「截至2018年，我們發掘的文物數量是143000多件。從目前看，剩下的預估還有一兩萬件，集中在後部幾個船艙，總數可能會超過16萬件。」

考古人員介紹，由於目前大部分發掘已經到船底，船體下部保存較好，立體上確認了船體的整體打撈成功。船貨清理出的船載文物，包括大量的瓷器、鐵器、錢幣，還有部分金銀銅錫、竹木漆器以及動植物遺存等。

文物中，陶器種類繁多，包括瓷壺、瓷瓶、瓷盤、瓷碗以及其他青白瓷器等，製作精良，而瓷器主要產自江西景德鎮、浙江以及福建，因此亦有意見認為該船可能並非從廣東而是從福建泉州地區出海。

考古工作人員在清理文物。（資料圖片）

崔勇表示，接下來「南海I號」將進入船體發掘和保護的階段，船體未來有望整體展示。

2007年12月，南宋古沉船「南海I號」經整體打撈出水，據了解，這也是世界首例海底沉船整體打撈。「南海I號」之後移駐位於廣東陽江海陵島的廣東海上絲綢之路博物館，展開水下文物「原址保護」。

「南海I號」木船體殘長約22.1米，船體保存最大船寬約9.35米，是目前世界上發現年代較早、船體較大、保存較完整的宋代遠洋貿易商船。該船1987年在陽江東平東南約20海裡水域發現。專家大致推斷船沉沒於距今860年前，能是由於船體上的淤泥提供了隔絕氧氣的環境，所以沒有完全腐壞。