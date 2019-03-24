【風光不再】浙江現共享汽車「墳場」　5000輛車被棄置半年無人理

諸如共享單車、共享汽車等借「共享經濟」理念推出的「共享」交通工具，一度在內地炒得沸沸揚揚，但之後卻風光不再，接連有相關企業倒閉，一個個堆滿廢舊單車的「共享單車墳場」曝光。 繼「共享單車墳場」後，「共享汽車墳場」亦也開始出現。近日就有內媒揭露，浙江杭州錢塘江邊竟有逾5千輛共享汽車被丟空停泊當地，至今已經大半年，場面可謂非常「壯觀」。

約5000輛共享汽車被停放在錢塘江邊。（影片截圖）

+ 2

浙江杭州錢塘江邊的雙浦鎮新沙村，近日驚現共享汽車「墳場」，約5000輛共享汽車被停放在江邊。村民稱，汽車公司自去年7月起租用空地，一年付3至5萬人民幣停車費，把車停放當地，平時沒人管理。

這些車身上印著「微公交」字樣，屬於浙江左中右電動汽車服務有限公司（左中右公司）。該公司員工表示，停放的大多是要更新換代的老舊車，有些已經賣給第三方，也有些暫時存放在這裡，提供一年半載的長租服務。

資料顯示，「微公交」是國內最早的共享汽車品牌之一，2013年開始投放杭州市場，採用純電動汽車，每次充電完成後可以跑80公里。左中右公司客服部負責人回應共享汽車「墳場」一事時指出，停放在新沙村的車是較早投放的車輛，續航能力不高，已經很難滿足日常消費者需求，所以現在要升級。但他並沒有交代這批老舊車最終會如何處置。

值得一提的是，除了新沙村，共享汽車「墳場」近月亦被揭在國內其他地方出現。同屬浙江杭州的下沙鎮，去年9月就被發現當地一空地堆滿密密麻麻的共享單車和共享汽車，秩序井然但又雜草叢生：

（梨視頻）