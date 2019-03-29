2018全國十大考古發現：解封冰河時期到甲午戰爭的萬年歷史（上）

中國最早的宮殿宗廟建築雛形何在？ 公元前一千年的新疆人已經會利用煤？ 甲午戰爭中的戰船水下殘骸如何保存？ 人常道中國歷史源遠流長，從盤古開天闢地的神話時代至今，中華文化已綿延五千年。 自1990年，內地文化部門每年會評選出年度十大考古發現。今天，2018年評選結果在京公佈，當中不乏史前、夏商周時期的大型遺跡，亦有近代中日甲午戰爭留下的歷史痕跡。

2018全國十大考古新發現（以時間為序）：

廣東英德青塘遺址

廣東英德青塘遺址（澎湃新聞）

青塘遺址位於廣東北部清遠轄下英德市青塘鎮，地處北江支流滃江中游。此處發現的是距今約1萬年前的晚更新世晚期至全新世早期人類活動遺跡、和動植物文物。

石器、陶器、蚌器、角骨器···一件件有人類製造痕跡的文物，和古人類化石從土中被挖掘出來。還有大量動物骨骼、植物標本的發現，都令考古人員興奮不已。

彼時地球尚處於處於冰川晚期，巨型動物在此期間滅絕，現代人類物種淘汰了其他人類物種。因此，青塘遺址的發現，意味著中國考古界補完了距今2.5萬年至1萬年地球地質、生物進化等方面情況的序列，更令外界了解到早期人類文化、生活的演進。

湖北沙洋城河新石器時代遺址

湖北沙洋城河新石器時代遺址（澎湃新聞）

5000年前，尚屬於新石器時代。但現湖北荊門沙洋城一帶，竟形成了面積達100萬平方米的大型城池，且護城河、城壕、城垣保存完整，不禁令人嘖嘖稱奇。

考古人員從此遺址中發現了城池外延規模、居民居住痕跡、陶器生產等製造業分區，甚至墓葬遺址等等，從中可探究出中國長江流域史前社會文明的發展。

陝西延安蘆山峁新石器時代遺址

陝西延安蘆山峁新石器時代遺址（澎湃新聞）

蘆山峁遺址位於陝西省延安市寶塔區蘆山峁村。在這個中國紅色革命根據地，考古人員挖掘出一大片人工夯土台基及其智商構建的規整的院落，這意味著此地曾有大型建築群。

根據考古地層學、出土器物的分析，此遺址的建存時間不晚於廟底溝二期文化晚期，沿用至龍山時代晚期，即是公元前2900前左右。

考古學家推斷，這個龐大的建築群或許曾是宮殿，或是祭祀所用的宗廟，若最終被證實，這將是中國最早的聚落禮制建築群，對研究中國聚落、都邑形态演变有重要作用。

新疆尼勒克吉仁台溝口遺址

新疆尼勒克吉仁台溝口遺址（澎湃新聞）

新疆伊犁河三大支流之一的喀什河北岸，這處遺跡令外界震驚地意識到，公元前1600年至公元前1000年，新疆就已是多元文化交流匯聚、文明高度發達之地。

在這裡，考古人員發現近400平方米的大型單體房屋，這是目前發現的當地史前最大的單體建築。與其遙相呼應的，是一個氣勢磅礴的石構高台。還有大量產自東方的小麥、大麥，和產自西方的黍种子出土，意味著當時的新疆已成為東西溝通交流的橋樑。

伴隨著大量青銅器具、鐵塊，甚至煤渣的出土，考古學家認定當時的新疆人已經可以熟練冶金，並對人類對能源的認識使用史立下一座里程碑。

山西聞喜酒務頭商代墓地

山西聞喜酒務頭商代墓地（澎湃新聞）

2015年，一個位於山西運城市聞喜縣的古墓被盜，大量文物被販賣至黑市。當警方偵破此案後，國家文物部門才發現這個殷商時代的貴族墓。這也填補了黃河晉南流域晚商文化的空白，對於研究商王朝的勢力範圍有極大幫助。

隨著古墓被層層挖掘出來，考古人員發現這是一個罕見的帶有墓道的墓地。從出土的青銅器上的銘文判斷，這是當地貴族「匿」氏的墓地。