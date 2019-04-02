【有片．多圖】延禧攻略主演助陣　浙江橫店馬拉松跑出「穿越風」

內地上周日（3月31日）迎來開年以來的第一個「馬拉松春運日」，有超過20場大型馬拉松賽事在同一天舉行，其中浙江橫店影視城舉辦的馬拉松就因參與者獨特的造型打扮格外吸睛。 辦賽第5年的橫店馬拉松，參與者仍然延續「穿越風」，賽道經過橫店的精華景區，更有《延禧攻略》的主演前來參賽助陣，選手總數突破2萬5千人。

不少參賽者身着奇裝異服，格外亮眼。（影片截圖）

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今屆馬拉松的參賽選手們花樣百出，有的穿着古裝戲服，扮演皇帝、殭屍等，有的穿着長袍拿着快板，還有的牽着寵物一起跑，吸引不少樓上住戶趴在窗邊觀看。

人氣爆棚的古裝劇《延禧攻略》中富察．傅恆的扮演者許凱、袁春望的扮演者王茂蕾等一眾明星，亦紛紛來到現場參賽助陣，賽道兩邊還有粉絲舉着燈牌等待偶像出現，馬拉松儼然已成為橫店的一場全民狂歡。

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沿路賞橫店著名景區

賽道經過橫店最精華的幾大景區，包括明清宮苑、明清民居博覽城、秦王宮、清明上河圖、圓明新園，以及萬盛街、康莊路、影視大道等標誌性街區。

其中一名參賽者楊磊告訴內媒記者，他曾在橫店跑過半程馬拉松，今次專程前來跑「全馬」，就是因為聽說當地是5A級景區，一路上的風景很好，就與朋友一同報名參賽，跑完之後的感受很不錯。

（新浪體育）