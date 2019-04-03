【歷史探秘】20世紀30年代　北京也有個「九龍城寨」

鬼佬的嘔吐物與梅毒肆虐，昏暗的胡同是妓館、毒品的藏身所，警察絕不踏足。這描述的並不是九龍城寨，而二戰前後活躍於北京城內的一片冇王管的區域，英國作家保羅·法蘭奇筆下的「惡土」。 不過「惡土」的文字影像記錄寥寥無幾，除了一樁民國時期牽涉中英兩國的懸案外，關乎「惡土」的往事幾乎全部消失於歷史中......

上世紀30年代，北京已被拆除的韃靼城牆東翼內側淪落為底層外國人的棲息之地，釀成不少罪案。（網絡圖片）

古老皇城的法外之地

上世紀20年代末，辛亥革命後的國民政府沒有形成有效管制、遠遷南京，軍閥割據中國，共產黨成立，日本於關外覬覦。在那個飄零動盪的時代，北平失去了皇城的地位，卻還保留著滿清貴族的韃靼城牆勾出內外城格局。

韃靼城牆東翼內側此前不過是一片荒地，只有各國公使館百無聊賴的外國士兵們混跡於此。這片荒地卻在30年代時搖身一變，成了那個活躍在二戰前後京版的「九龍城寨」。

「惡土」聚集着的是無處可歸、為逃避布爾什維克革命來到中國的白俄僑民，開著廉價酒吧、妓館的中國投機者們，還各式各樣尋求毒品和慾望、蠅趨蟻附的底層鬼佬。而與「惡土」對比鮮明的，是一街之隔的綜合外交區，各國風流人士體面的林蔭大道和燈紅酒綠的舞場。再往外的廣闊北平是共產主義者和普通百姓的地盤。

1931年，日軍入侵東北，喘著曾經顯赫的龐大身軀的北平面對日軍來襲只餘下恐懼，無力抵抗。然而這座城面臨的處境越危險，「惡土」裡的「棄兒」越肆無忌憚。販毒、賣淫、梅毒、自殺，這裡五毒俱全，無惡不作。中國警察撒手不管的「惡土」好像是一個「瘡」，刻在古老的北平。

1937年，七七事變前夕，前英國駐華領事、漢學家愛德華·維爾納的養女彭美拉，被發現命喪北平「惡土」。（網絡圖片）

外交官之女命喪「惡土」

在這樣的地方發生一樁命案似乎是再正常不過的事，但1937年1月8日清晨被發現的那具女屍，令警察必須有所作為。她是前英國駐華領事、漢學家愛德華·維爾納的養女，年僅19歲的彭美拉。她死狀可怖，腹部被剖開、內臟不翼而飛，衣衫不整，疑遭性侵。

此案牽動中英兩國警察，屢次發現疑似有關的證據：帶有血跡的黃包車，屍體旁的溜冰館吊牌。警方懷疑名單上亦有過有機會見色起義的黃包車車夫、與彭美拉從往甚密的英籍男子、甚至包括其年已七旬的外交官養父，還有遠近聞名的「惡土」的流浪漢。

彭美拉之死獲大量媒體關注。（網絡圖片）

但這些模糊的線索和長長的懷疑名單，並沒有實質性的幫助。半年之後七七事變爆發，疲憊的官方將精力轉向日軍帶來的壓力，彭美拉之死成了一樁懸案。

「惡土」從不缺悲劇故事

但對於「惡土」而言，彭美拉只是「普通過客」，她尚能因特殊的身份獲得關注，但不知多少與她同齡的少女在「惡土」經歷更多悲劇故事。

從保羅·法蘭奇的作品《午夜北平》中，外界伊稀可得知這裡曾經住著北平最有名的兩名白俄老鴇布拉娜·沙日科（Brana Shazker）和羅茜·葛伯特（Rosie Gerbert）。老鴇手下有兩個白俄妓女瑪麗（Marie）和佩吉（Peggy），她們既是賣淫者，也是受害者，她們無憂無慮地在「惡土」用自己的身體掙錢，開開心心地到隔壁使館區瀏覽百貨商店的櫥窗，也會抽時間去附近的平安電影院看最新的荷里活電影，好像時髦的貴族少女。但最後這對密友的生涯雙雙跌入泥沼——一個發了瘋，一個染上毒癮。

北平「惡土」是一片法外之地，底層僑民和投機倒把的中國居民在此醞釀各式罪案。（網絡圖片）

還有「惡土之王」舒拉（Shura），這個雌雄難辨的俄羅斯浪子，臉上總是掛著動人的微笑，卻身懷奇聞秘史，「惡土」裡的舞廳、毒品到搶劫各式勾當他都插過手。

形形色色的人物在「惡土」醞釀著各種罪惡和不幸，但當後世想要進一步覓得關於「惡土」的往事時，卻格外困難：1949年新中國成立，皇城東部的這幾條狹窄胡同連同其罪惡一起被掃進歷史垃圾桶。「惡土」如今餘下的只有幾條老胡同，夾雜在現代大都市北京一角···