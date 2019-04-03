內地男星趙立新言論惹炮轟　內媒揭日軍未搶掠燒毀故宮4大原因

昨日（2日），內地男演員趙立新在微博上發問：為何日本佔領北京期間，並未掠奪燒毀故宮？這符合侵略者的本性嗎？此言論被網友質疑是美化日軍侵華行徑，引發炮轟。他也認錯道歉。 不過，撇開一系列口水戰，趙立新提出的亦是一個值得探討的歷史話題。為何八國聯軍進軍北京時燒毀了圓明園，而日軍卻對中國傳統文物保有敬畏之心？有內地自媒體總結出四點原因。

內地男明星趙立新發表日軍未搶掠故宮的言論，引發爭議。（網絡截圖）

內地自媒體公眾號「歷史真相背後」認為，日軍當時沒有對故宮下手，原因之一是不敢。因為故宮是中華民族數千年皇權象徵，亦是中華文明藝術的寶庫，在全國人民心中地位至高無上。若日本公開搶掠故宮，勢必遭到全國人民一直反對，增加中國人抗日決心。

另一方面，也會受到國際壓力，令日本進一步受孤立。日本當時扶植晚清最後一個皇帝溥儀建立偽滿洲國，若日本人動他的「老家」，他必會強力反對，令東北局勢難以控制。因此對日本而言，掠奪故宮風險太高。

1937年8月，日軍佔領北平。（網絡圖片）

第二點原因是價值不高。1933年山海關淪陷時，國民政府擔心故宮文物遭洗劫，已經分批運走珍貴文物，送至南京、上海、四川、重慶等地存放。因此到1937年日本佔領北平時，故宮內已無多少有高價值的文物了。

第三點是日本人的夢想。二戰期間，日本妄圖佔據整個亞洲的陸地，建設「大東亞共榮圈」，亞洲大帝國的首都就定在北京。因此，他們是準備讓天皇遷居故宮的，更不可能搶掠故宮。

日戰期間，經過眾多社會名流的努力，日本人並未接管故宮的管理權。（視覺中國/資料圖片）

第四點是中國名流的努力。當時北平的社會名流、學者如朱啟鈐、葉公綽等人都在極力阻止日本人接管故宮，甚至有部分已經投降日本的漢奸也出過一份力。因此日軍佔領期間，故宮的管理權仍在中國人手中。

但儘管有多重因素阻撓日本人大肆掠奪故宮，但在戰爭後期，日本嚴重缺乏銅鐵資源，一些漢奸為了向日本貢獻「銅鐵」，將故宮100多個銅缸和銅燈罩等銅器搶走了，造成一筆巨大的損失。