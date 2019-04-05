前臨寒食節、後接上巳節　清明節是如何演變至今？

今日是清明節，是中華傳統中掃墓祭祖的重要節日，在北方地區也有踏青賞春的習俗。 不過，在清明前後還有兩個鮮為人知的古代傳統節日——寒食節和上巳節。清明節如今有地位，與這兩者密不可分。

2008年起，大陸將清明節定為法定節假日，可放假一天。（視覺中國）

寒食：子推言避世，山火遂焚身

古代曆法中，將冬至後的第105日定為寒食節。今年就是4月4日。因為與清明節日期相距很近，兩者在歷史上分分合合，寒食背後有一段自古忠孝難兩全的古···

春秋時期，晉國公子重耳為逃避宮帷政治鬥爭，流亡他鄉，顛沛流離。一日他和隨從們找不到食物，十分狼狽。他的一名隨臣介子推（又名介之推）卻消失片刻，隨後又端著一碗肉湯出現，讓重耳喝了。飢腸轆轆的重耳大口喝完，才注意到介子推腿上有傷痕。他才知道，原來介子推是自割大腿上的肉，煮了一碗湯。這令重耳感激涕零。

十九年後，重耳重歸晉國，並做了國君，是為晉文公。他重賞當年伴他流亡的功臣，卻唯獨忘了介子推。介子推並未憤憤不平，也不前去邀功。他為盡孝，帶著年邁的母親，回到故鄉隱居山林之中。

幡然醒悟的晉文公親自前往介子推家鄉尋他，但遍尋山林無果。有人獻計，說三面放火燒山，就可以逼出介子推。晉文公深以為然，聽從此計。但大火燒遍全山，晉文公都等不到介子推出來。直至火被撲滅，才有人在一棵柳樹下發現介子推背著母親被燒焦的屍體。

北宋蘇軾的《寒食帖》，作於他被貶後第三年的寒食節，被譽為「天下第三行書」。（網絡圖片）

晉文公悲痛不已，立規矩，要求全國民眾要去祭拜亡人，亦不可在此日生火，只能吃凍食，寒食節的「寒食」就是此來源。唐朝詩人盧象作詩：「子推言避世，山火遂焚身。四海同寒食，千古為一人。」

寒食節從唐朝起，逐步與清明節合併。清明因此有了祭拜祖先的習俗。不過，在介子推焚身的地方，也就是現今山西介休市（「介休」就是介公喪生之地的意思）的綿山一帶，至今都還保持著寒食節三日不食晚飯，只喝涼水的習俗。

相較於寒食節，上巳節是一個更為熱情奔放的傳統節日。（視覺中國）

上巳：古代男女自由定情之日

至於上巳節，為農曆三月初三，今年就是4月7日。又稱為春浴日，古言為「祓禊」，「祓」就是拔除疾病，清潔身心；「禊」就是修整、淨身，驅除厄運。在周朝時，朝廷會專門選派女巫在這一日行「祓禊」禮儀。

在漢代以前，上巳節是非常熱情奔放的一個節日，《周禮·地官·媒氏》有云：「中春之月，令會男女。於是時也，奔者不禁。司男女之無夫家者而會之。」意思就是說，在這個春暖花開的日子，男女可以自由在戶外約會，私情歡愛也不算違反禮儀規範。古人也會在這一天祭拜婚姻、生育之神，這位神的真身有女媧說，亦有伏羲說。

這一日也是文人騷客吟詩作賦的大好日子，東晉書法家王羲之大名鼎鼎的《蘭亭集序》，就是寫於這一日。王羲之在上巳節邀請當時諸多名家，在會稽山陰集會，雅稱「蘭亭之會」。群賢席間在河渠邊做遊戲，上游有人放置酒杯，酒杯順流而下，停在誰面前，他便要取被飲酒，是為「曲水流觴」。王羲之醉意之下，揮墨寫下「天下行書第一」之稱的《蘭亭集序》。

《蘭亭集序》真跡已經失傳，此為後世認為最接近正本的唐代臨摹的「神龍本」。（網絡圖片）

直至宋代，程朱理學興盛，禮教逐漸森嚴，上巳節歡愉祥和的景象不再。

不過，在歷史的發展長河中，原本只是二十四節氣之一的清明，因為前臨寒食節、後接上巳節，逐漸轉接了這兩者掃墓、踏青的習俗，遂成為中國人四大傳統節日之一（另外三個為新春、端午節、中秋節）。