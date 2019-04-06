故宮「初雪調料罐」仙氣十足受追捧　網民：廚房升級御膳房

「白雪紛紛何所似？撒鹽空中差可擬。」這段來自《世說新語》的文學佳話，近日却成爲了故宮最新款「網紅」產品的設計靈感。 一款名叫「故宮初雪調味罐」的産品照片自周一（1日）在網上發布後，引來大量網民關注。不少人驚嘆故宮將鹽罐與雪景結合，除了貼合每年冬季大家「進宮看雪」的情懷，亦兼顧了實用性，可謂創意滿分。

故宮初雪調料罐的設計靈感來自「白雪紛紛何所似？撒鹽空中差可擬。」（微博）

據介紹，這組調料罐一套三個，分別是宮墻、石獅和銅鶴造型。只要放入食鹽或者白糖，就可以呈現出「雪落琉璃瓦、雪蓋石獅銅鶴」的場景。惟該産品目前尚未正式推出市場，據報商家將調料罐的上市時間定爲今年冬天故宮的第一場雪。網民紛紛對此表示期待：

「還要等到冬天？我現在就想擁有啊！」 「用這個調料罐做出來的飯也充滿『仙氣』吧」 「太精緻了，厨房直接升級爲御膳房。」 「當水晶球也可。」

不少人有進故宮看雪的情懷。（視覺中國）

由於早前Starbucks中國推出的限量版「猫爪杯」令全城瘋搶，打架爭搶情况頻現，今次故宮在初春時節就開始給消費者如此高期待，不少人質疑會不會再次出現「搶購潮」。擁有該調料罐設計版權的網購平台天猫方面則表示，他們會和品牌方溝通，在保證品質的同時，適當擴大産能，滿足大家的需求。

據悉，近年來「博物館IP」已經成功養成了一批「文創消費者」，他們更願意爲産品的文化元素和創意設計買單。根據天猫和淘寶的統計數據，中國的「文創消費者」主要是一二綫城市、消費能力較强的年輕人，其中75.9%爲女性用戶，19至25歲的年輕人占比超過30%。

（新京報）