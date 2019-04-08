【歷史探秘】港式英文外　你還要知的滬式英文——洋涇浜

早前有港式英文殺出香港，諸如Yum Cha、Siu Mei、Add Oil等詞彙入選《牛津英語詞典》，為港人津津樂道。實際上，這種不同語言使用者為貿易或交流，將第二語言改化出具本地特色的語言現象，在語言學上被定義為「皮欽語」。 除了港式英文，中國上還有一個鼎鼎大名但已退出歷史舞台的「皮欽語」——發揚於19世紀中十里洋場的上海，被稱為洋涇浜英語。

洋涇浜英語的發源地洋涇浜，原本是上海的一條小河流。（網絡圖片）

洋涇浜是黃浦江進入上海的一條支流，浜就是吳地方言中小河的意思。這條寬不足2米、不起眼的小河流在19世紀曾名聲大噪——它曾是分隔英國、法國在上海的租界界河。因為小河兩岸商舖林立，店鋪老闆和車夫小販們為了做外國人生意，紛紛學起了英文，洋涇浜英語就這樣誕生。

不過，洋涇浜英語曾帶有極強的市井性和一定貶義意涵。出入燈紅酒綠的高端社交場合的達官貴人們，經過純正的英文教育，是不會說洋涇浜的。只有低收入階層的小商小販們，憑着自己僅有的一點知識，為了討生活而努力學習洋大人們的語言。

洋涇浜英語的使用者都是一些為討生活的草根階級。（網絡圖片）

因此洋涇浜英語無論是發音還是用詞上都談不上正宗，不過在後世語言學家眼中卻有非常活潑、生猛的草根意味。

當時有大批浙江寧波籍商人湧入上海做生意，因此有些洋涇浜英語教材是要用寧波話說出來的，如果各位看官稍懂寧波話語腔語調，便能體會到這首打油詩的活潑趣味。

來是康姆（come）去是谷（go），廿四洋鈿吞的福（twenty-four）。 是叫也司（yes）勿叫諾（no），如此如此沙咸沙（so and so）。 真嶄實貨佛立谷（very good），靴叫蒲脫（boot）鞋叫靴（shoe）。 洋行買辦江擺渡（comprador），小火輪叫司汀巴（steamer）。 翹梯（tea）翹梯請吃茶，雪堂（sit down）雪堂請儂坐。 烘山芋叫撲鐵禿（potato），東洋車子力克靴（rickshaw）。 打屁股叫班蒲曲（bamboo chop），混帳王八蛋風爐（daffy low）。 那摩溫（number one）先生是阿大，跑街先生殺老夫（shroff）。 麥克（mark）麥克鈔票多，畢的生司（empty cents）當票多。 紅頭阿三開潑度（keep door），自家兄弟勃拉茶（brother）。 爺要發茶（father）娘賣茶（mother），丈人阿伯發音落（father-in-law）。

民國時期，中國人學英文的教材。（網絡圖片）

正如上文所言，隨著上海人的英文水平日益提高，洋涇浜英語最終不敵時代而式微、消亡。不過，也有一些洋涇浜詞彙進入正式的英文體系，現在廣為英美人士所用的long time no see（好久不見）就是一例（no see為直譯中文，不合英文語法）。

洋涇浜被填平後，車水馬龍的愛多亞路。（網絡圖片）

至於洋涇浜這條小河浜的命運，也幾十年後發生驟變。1915年，洋涇浜被填平，併入兩岸原有的小馬路松江路和孔子路，成為全上海最寬闊的馬路，當時英法租界協商以英皇愛德華七世命名其為愛多亞路；日占期間改名為大上海路，國民政府收回租界後改為中正路。直至新中國建立後，這條路成為現在上海的最繁忙的道路、東抵外灘西至人民廣場的延安路。