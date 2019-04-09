【圖輯】德籍北漂改屋記：長城腳下荒宅變身宮崎駿動畫小院

每一個住在「鋼筋森林」的人，或許都會嚮往田園牧歌，但並不一定有魄力真的去過那樣的生活。對於德國建築師Chris而言，生活沒有什麼不可能。 12年前，Chris因為喜愛中國文化來到北京，娶了中國太太，吃上中國美食，也親手實現自己的田園夢——他租下長城腳下的一處廢宅，改造得像宮崎駿動畫中的小院。

德國建築師Chris因為喜愛中國文化，12年前來了北京生活。（網絡圖片）

Chris從小在德國鄉下長大，雖然熱愛城市的便捷和繁華，但也懷念相處的田園牧歌。當妻子孫敏懷孕後，他便不斷問自己：一個城市裡長大的孩子，怎樣能享受過在田野裡赤足奔跑的快樂？他想讓自己的孩子也體驗一番田園生活。

Chris和妻子孫敏在長城腳下一個鄉村裡，找到了他們夢寐以求的家。（網絡圖片）

Chris和孫敏很快在一個北京郊區的小鄉村找到了答案。這裡距離北京市區有一個小時的車程，毗鄰古老的長城，完整地保留了古老村落的形態，環境清新舒適。

身為建築師的Chris一眼看中村里一個廢棄已久的宅院。這個小院子破破爛爛，建於70年代，已經25年沒有人居住過了。但Chris的腦海中已經構想出一幅孩子們盡情嬉戲玩耍的場景。

當Chris見到老宅時，這裡還是廢棄已久、破破爛爛的模樣。（網絡圖片）

但老宅的主人情況無人知曉，Chris兩夫婦聯繫到房東花了不少精力，最終簽下10年的租約。緊接著，兩人落手落腳，開始了瘋狂的改造計劃。

Chris夫婦倆對老宅做了全面的大拆除，只留下原始的牆面和木結構屋頂。因為預算有限，倆人又慳又節，幾乎所有改造都是勤力而為，「有兩年時間，幾乎每個周末都在那裏幹活，」Chris說。

點擊圖片看Chris改造後的老宅。

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在一磚一瓦的改造中，Chris和孫敏的兩個孩子都出生了。一家四口平日在北京市區裡工作學習，週末就會來到這處老宅，享受鄉村生活。

Chris孫敏一家四口。（網絡圖片）

Chris一家四口對老宅的改造從未停止過，一對小朋友也要親自上陣，為自己的家添磚加瓦。

點擊圖片看看兩個小朋友如何對老宅「添磚加瓦」。

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在老宅中，Chris一家人收穫的不僅僅是閒適的生活，他還特別注重教育孩子體驗自然，春天學習播種、秋天親手摘果。沒有電子遊戲，大自然就是孩子們最好的玩伴，他們可以盡情地在大自然裡打滾、攀爬。

點擊圖片看看Chris一家在老宅的田園生活。