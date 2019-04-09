單霽翔：他將北京故宮打造成網紅IP　被譽為故宮最大的網紅

自小在北京四合院裡長大單霽翔在擔任北京故宮博物院院長之初，被外界捧為故宮掌門人，但他一直說「我是在北京最大的四合院『看門』」。 看了七年門，昨天（4月8日）單霽翔終於退休了。這七年間，故宮從莊嚴肅穆的皇家遺跡博物館，變身亦莊亦諧、會搞笑會賣萌的網紅文創IP......

已擔任故宮博物院院長七年之久的單霽翔，昨日（8日）公佈退休。（視覺中國）

救火隊長的新官火

單霽翔2012年上任時的故宮博物院，在媒體筆下是灰頭土臉的形象：2011年層層保衛下，故宮丟失七件文物，作案者卻是個身高不足160公分、脊椎有疾的小偷；案件偵破後，故宮送給北京公安局的錦旗上，「捍」被寫成了「撼」；因保護不當，文物展櫃突然冒煙；一個唐代銅器被人為移動20多米，差點被盜····

當時已擔任10年國家文物局局長的單霽翔，已屆退休之年，在此情形下被上級拉到故宮。單霽翔是個很幽默的人，當初有記者問他，你新官上任三把火，有什麼改革大計帶給故宮？單霽翔笑言：我沒有火，故宮最怕燒起火來。

但講笑之餘，單霽翔革陳推新起來可謂大刀闊斧：甫一上任就主張在淡季加大優惠力度，設立職業免費日，以疏散海量的參觀人數。甚至在2014年，移動支付尚未成主流時，他就推出全網預約售票。一樁樁頗具商業前瞻性的改革，實施在這個古老的皇家聖地取得外界人人稱讚的成果。

2012年，故宮的參觀人數突破1500萬，成為世界上參觀人流最大的博物館。（視覺中國）

故宮每日客流量十七八萬人，單霽翔卻堅持「禁煙、禁草、禁垃圾」，外國首腦也被取消了乘車入內的特權，全部人只能步行入故宮。他說，這是對文化起碼的尊重。

單霽翔上任後，故宮推出一系列APP，涵蓋數字博物館、文物介紹、AI體驗古代生活等各方各面。（網絡圖片）

科技與創新 讓文物「活」了

並非後生的單霽翔，對科技頗為擁抱。他上任後兩年推出8個故宮主題APP，涵蓋數字博物館、文物介紹、AI體驗古代生活等各方各面，製作精良、內容考究。他甚至在去年5月宣布，故宮將走向5G。

有文化堅持亦有創新的單霽翔，最為人津津樂道的是他打造的一系列故宮文創產品及項目：

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除了這一系列摸得著看得見的文創產品和項目，單霽翔還是一流的營銷高手。 2016年的夏天，北京連日大雨處處水浸，但紫禁城因古人超高的排水系統規劃而倖免遇難。單霽翔親自召開記者會，帶領記者實地考察故宮的排水設施，令故宮成為那場水漫京城熱點話題中最吸睛的焦點。

除此以外，每逢冬天，內地網絡總是要被一幅幅故宮優雅莊嚴的雪景圖洗版；每個貓奴在參觀故宮時，都少不了尋覓一番故宮神獸。你以為這只是網友自發的熱點追擊？真是太小看單院長在背後發的力了。

單霽翔多次在公開場合宣傳在故宮的流浪貓，「故宮神獸」也成了網友膾炙人口的網紅。（視覺中國）

博物院院長，在大眾印象裡似乎是一副老學究的形象，但單霽翔一次次的創新之舉，讓故宮有新面孔，也他自己被外界譽為故宮最大網紅。七年的工作，他為自己打70分，單霽翔總結他在故宮七年的工作說：將盡己所能，讓傳統文化走進百姓生活，活在當下，把一個完整的紫禁城交給下一個600年···