【開往春天的列車】進入最佳觀賞季節　居庸關「花海列車」超吸晴

北京市郊鐵路S2線又被譽為「開往春天的列車」、「花海列車」。自4月開始，當地已進入最佳觀賞季節，遊客及攝影愛者絡繹不絕。

S2線又被稱為「開往春天的列車」、「花海列車」。（視覺中國）

+ 9 + 8 + 7

S2線是北京第一條市郊快速通勤鐵路，往返昌平區黃土店站及延慶區延慶站之間。由於S2線途經「燕京八景」之一的居庸關，沿路盡是漫山遍野的桃花、杏花、櫻花，列車宛如在花海中穿梭，故每年春天都吸引大量人潮。

以往不少人為爭取最佳觀賞角度攀山涉水，甚至不惜以身犯險闖進路軌。為保障列車運行、森林防火和遊客登山安全，轄區昌平區南口鎮政府特別興建一條木製的「花海棧道」，全長約2177米，設有4個觀景平台、1個休息平台及3個避雨亭。棧道全部工程將於4月中旬完工，可滿足多角度觀賞拍攝美景的需求。

拍攝攻略：花期在清明節前後，有7大影相靚位

遊客及攝影愛好者的主要目標是列車途經的兩處彎道，據內地網民分享的拍攝攻略中，影相靚位主要有「JWA」、「JWB」、「JWC」、「JWD」、「JWE」、「JWF」、「JWG」共7個。

內地網民分享的拍攝攻略。（微博）

其中「JWD」是拍攝著名S形彎道（彎道A）的最佳位置，且與另一條彎道（彎道B）亦相當近。但要考慮到「JWD」距離彎道A較遠，相機需要長焦距，且一定程度上會被地形遮擋。至於要拍攝彎道B，「JWE」是不二之選，但正因如此，該處是最多人的位置。