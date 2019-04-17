【賞花文化】日本賞花習俗源自中國唐代　那時流行「賞牡丹」

最近早晚細雨綿綿，就知到了浪漫的春季，不少港人於此季節遠赴海外賞花。無論是稍縱即逝的櫻花、奪人眼目的炮仗花，又或是粉紅浪漫的風鈴木，就是為了感受那春天般的氣息，盼能一掃世俗塵囂，反璞歸真。 談及賞花，多數人浮上腦海的，或許是在一片片的粉紅櫻花包圍下，享受那殘微的風，聽那花瓣彼此婆娑發出的聲響，眼看著花開又花落，而這份心上的悸動，頓時令人幸福洋溢。 不過，這般大腦直射的映像，時常讓我們以為，賞花是日本文化專有。但其事實，日本賞花習俗是源自中國唐代，只不過唐代流行的是「賞牡丹」，而非粉嫩嫩的「櫻花」。

許多人以為賞花文化是源自日本，其實是自中國唐代傳出。（資料圖片）

牡丹產自中國的花卉，由於那花大、型美、色豔、氣香等特性，深受當時唐人所愛。據悉，唐代女皇武則天因喜愛牡丹，特別在每年四月之際，於洛陽舉辦牡丹花會。

正因為牡丹為武則天所愛，不免引起皇室貴族、文人雅士投其所好，上行下效，牡丹一時成為在唐代流行的植株，也讓牡丹從此成為中華文化歷史中的重要花卉之一。

由於牡丹起初多在宮禁、寺廟種植，後逐漸擴至民間、由北向南傳播。長時間的群體與個人社會互動下，文人雅士開始將牡丹賦予多種意涵，帶來了牡丹文化的發展與興盛。

圖為洛陽舉辦的牡丹文化節。（截取網絡）

富貴吉祥的化身

唐代以前，牡丹並未出現在文學作品中，然而翻開唐詩，描述關於牡丹的詩共有200首之多。盛唐時期最少，約有7首牡丹詩；到了中唐已高達約84首；晚唐則有71首，到了五代十國還留有42首有關牡丹的詩句。

若以唐詩做為簡單觀察依據，可知中國人對於牡丹文化的建構，盛唐為開端、中晚唐時期發揚光大。而這時，也正是日本賞花文化起源的時間點。

不過，為何牡丹成為富貴的象徵呢？這要從唐代官服顏色談起，唐代的朝廷官員以服飾顏色區分品級，三品以上大官的官袍為紫色，五品以上的官員服紅色，六至七品服綠，八九品服青，而白色是未入仕、尚未考取功名的平民所穿，故稱白衣。

因此唐人在觀賞顏色鮮豔繽紛的牡丹時，自然也產生了「貴紫賤白」的傾向。像是以中唐詩人白居易的《和錢學士白牡丹》，可以了解白牡丹乏人問津的程度：

城中看花客，旦暮走營營。素華人不顧，亦占牡丹名。 開在深寺中，車馬無來聲。惟有錢學士，盡日繞叢行。 憐此皓然質，無人自芳馨。眾嫌我獨賞，移植在中庭。 留景夜不暝，迎晨曙先明。對之心亦靜，虛白相向生。 唐昌玉蕊花，攀玩眾所爭。折來比顏色，一種如瑤瓊。 彼因稀見貴，此以多為輕。始知無正色，愛惡隨人情。 豈惟花獨爾，理與人事並。君看入時者，紫豔與紅英。

白居易除了觀察到唐人不喜白牡丹，也藉由白牡丹抒發己志。

「國色天香」作為牡丹的別稱。（截取網絡）

另外一位愛國詩人李商隱的《牡丹》，更運用大量典故類比，將牡丹堆砌得宛如藝術品：

錦幃初卷衛夫人，繡被猶堆越鄂君。 垂手亂翻雕玉佩，折腰爭舞郁金裙。 石家蠟燭何曾剪，荀令香爐可待熏。 我是夢中傳彩筆，欲書花葉寄朝雲。

牡丹花遍佈水池。（截取網絡）

懷念昔日的盛唐榮光

不過，到了晚唐，牡丹成為當時人們懷念的象徵，更代表著昔日的盛唐榮光。比方，晚唐詩人韓琮的《牡丹》：

桃時杏日不爭濃，葉帳陰成始放紅。 曉豔遠分金掌露，暮香深惹玉堂風。 名移蘭杜千年後，貴擅笙歌百醉中。 如夢如仙忽零落，暮霞何處綠屏空。

即便唐代沒落了，牡丹花持續在中國文化盛開。（截取網絡）

由於晚唐的社會經濟不再像盛唐時穩定，人們也沒有閒情逸致欣賞名貴的牡丹。也因此，晚唐至五代十國的詩人更多地用牡丹，來感嘆這物是人非的情景，如五代十國詩人王貞白《看天王院牡丹》：

前年帝裡探春時，寺寺名花我盡知。 今日長安已灰燼，忍隨南國對芳枝也。

道盡盛唐長安城受唐末戰亂所毀的哀戚。

近三百年的時間裡，牡丹備受唐人喜愛，並在往後的一千多年仍然受到後世推崇，逐漸融入到中華文化裡，成為一朵鮮明的象徵符號。無論是象徵花開富貴，還是抱著對往日時光不舍的情感，或是傳統花布上的印記，牡丹並不單純是花中之王，更承載了華人生活記憶與氣息。