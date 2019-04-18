【有片】貴州山區學生攀山滑索上學　當地政府：搬遷是最佳方案

在貴州的山區裏，因為交通不便，每日往返學校仍是不少學童面對的最大困難。在其中一個山村居住的學生每天上下學就需耗時近7小時，即使轉校後改變上學路線，仍需使用滑索過江，上學之難非在城市生活的人能夠想像。

在雲貴兩省交界的牛欄江大峽谷谷底，南岸是貴州省威寧縣海拉鎮花果村大石頭組。這裏山崖險峻，至今未通公路。大石頭組現有小學生12名，原來就讀於8公里外的花果小學，家與校之間的山路艱險，路段整體落差1100多米，每天上下學需耗時近7小時。

在3個多小時的上學路上，學童沿途需不停頓地向上往前攀爬。圖為學童在上學途中休息的情況。（《新京報》）

大石頭組地勢險峻，學童徒步上學，體能消耗相當大。（《新京報》）

報道指，學生在凌晨4點多就要起床，在3個多小時的上學路上，沿途不停頓地向上往前攀爬。家長最擔心碰上下雨和下雪的日子，雨季有泥石流和飛石，路面泥濘濕滑，下雪天的情況更嚴峻。每逢遇上這些情況，都會有家長接送學童，若是天氣太差，家長就致電學校請假。

海拉鎮政府與家長商量後，決定將大石頭組的小學生全部轉校到具備寄宿條件的海拉鎮紅輝小學，每周返家1次。學生改變路線，上學時需以滑索過牛欄江，一行人僅滑索過江，便耗時一個多小時。過江後學生乘搭鎮政府安排的車輛前往學校，50公里山路要走2個多小時。

學童轉校後，上學路線改變，需通過滑索到牛欄江對岸。（《新京報》）

不過令家長憂慮的是，正式轉學後，如果之後沒有鎮政府安排的專車接送，孩子將需每周徒步往返40公里上下學。

要想徹底解決學生上學難的問題，海拉鎮黨委書記譚績華認為，唯有易地搬遷是最佳方案。報道指出，2017年，隨著精準扶貧政策的推進，大石頭組作為整體搬遷的自然村，逐步將住戶安置至威寧縣城，但仍有居民因各種原因尚未搬遷，或不願搬遷。有居民仍在等待抽籤，也有居民主動放棄搬遷。

（《新京報》）