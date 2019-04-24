北京故宮文創聯乘DC漫畫有新搞作　超人蝙蝠俠換宮廷盔甲型到爆

北京故宮的文創產業近年主打年輕人路線，繼早前的中國風彩妝系列後，日前再與美國DC Comics聯乘推出潮流藝術精品，其中更有換上宮廷盔甲的超人、蝙蝠俠、小丑女等手辦公仔。 故宮博物院前黨委書記兼常務副院長譚斌表示，希望能通過傳播故宮文化藝術，幫助後人認識中華民族的優秀傳統，幫助世界認識中國。

今次是由潮流文化創意公司「Pop Life Global」聯同北京故宮宮苑文化發展有限公司及美國DC漫畫合作，相關發布會在周二（23日）舉行，會上發布數款以故宮皇家文化為主題的跨界別潮流藝術精品，務求將現代創新理念與歷史文化相融合。

換上宮廷盔甲的超人、蝙蝠俠及閃電俠。（微博）

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除了有換上宮廷盔甲的DC漫畫角色手辦公仔外，更有多款以故宮皇家文化為設計理念的潮流玩具與衍生品，例如有十二生肖的手辦公仔、宮廷特色服裝、行李篋、手機殼，攬枕等。

譚斌在發布會上致辭，直言故宮開發故宮文化元素的文創產品，就是想要打造一座「流動的故宮」，「想讓百姓能把故宮的美好帶回家」，並希望今次的聯乘能博採東西方之長，融合古代與現代之優，「開闊文化視野，豐富設計理念，提升制作工藝，開拓內外市場，創造出一加一大於二的社會文化效益和企業經營效益。」

日版蝙蝠俠動畫《Batman Ninja》大受歡迎。（網上圖片）

事實上，DC Comics早前亦有與日本「神風動画」合作，推出蝙蝠俠動畫《Batman Ninja》，以古代日本為背景，蝙蝠俠以忍者盔甲及武士刀示人，蝙蝠戰車更變成戰國馬車，獲不少粉絲大讚設計與原著漫畫相比風格異迴，有新鮮感。

（綜合報道）