千人千面的兵馬俑為何都是單眼皮？關漢人血統事？

位於西安的秦始皇兵馬俑被譽為「世界第八大奇蹟」，目前已出土八千餘個陶俑、陶馬，姿態各異，素有「兵馬俑千人千面」之說。但這些人俑有個共同點——全部都是單眼皮。 為何秦人對兵馬俑的細節設計得如此精細，卻在眼皮上保持著單一設計？給後人留下聯想空間。對此，歷史學家普遍持有兩種解釋觀點。

目前已出土的約八千個兵馬俑，長相、表情各異，素有「千人千面」之說。（網絡圖片）

作為中國古都，西安有著非常深厚的歷史文化積澱，地下文物更是數之不盡。中國史上第一個大一統朝代秦朝在此定都，雖然秦朝國祚偏短，但留下諸多歷史遺跡，秦始皇兵馬俑便是其中之一。

兵馬俑位於西安臨潼區秦始皇陵以東1.5公里處。古代盛行人殉，即奴隶在其主人死後要作為其附屬品一同入葬，但秦國反對這一風俗。秦始皇繼位後開始興建自己的陵墓，命匠人打造與真人真馬一比一的士兵俑、戰車和戰馬，拱衛著自己的皇陵。

秦始皇兵馬俑鼎鼎大名，但原來歷代史書中完全沒有相關記錄。直至1974年被當地村民意外挖出陶俑碎片，這一古蹟才為外人知曉，震驚世界。（網絡圖片）

關於兵馬俑的發現和出土還有一段鮮為人知的故事。因為兵馬俑從未在史書中有過記載，故未被人知，直至1974年3月，陝西逢大旱，當地村民在挖井打水時意外挖出來兵馬俑碎片，才重見天日。

因為西安一帶藏有大量地下文物，當時的村民們以為這只是普通古代陶制碎片，並未太過留意。直到他們不停地下挖，挖出一整個人俑時才意識到這非比尋常。當村民們挖掘到用方磚鋪成的地面時，有細心的村民發現這裡的方磚和秦始皇陵出土的方磚一模一樣，便迅速打電話向上級文化部門報告。

令人遺憾的是，兵馬俑原本都是有色彩的，但受限於當時中國考古技術不完善和觀念的落後，考古工作人員們急於挖掘，令2000多年的兵馬俑瞬間暴露在空氣中，陶俑上艷麗的色彩在短短數十分鐘內全部氧化消失。

兵馬俑的色彩因在出土時迅速暴露於空氣中而氧化消失，後人猜測人俑面部的雙眼皮也受此影響消失。（網絡圖片）

這就為兵馬俑為何都是單眼皮提供了一個學術解釋——有史學家認為，匠人們原本是用顏料為兵俑畫上去雙眼皮的，但因為顏料氧化消失，只留下陶俑原本的形制，雙眼皮也就都變成了單眼皮。

不過因為沒有圖像記載下來剛剛被挖掘出的兵馬俑，也沒有考古人員證實這一說法。顏料氧化導致雙眼皮消失說並沒有被廣泛接受。

關於為何兵馬俑都是單眼皮的另一種解釋是純正的漢族血統都是單眼皮，而秦代時中原漢人尚未與少數民族大規模融合通婚，因此當時的秦人都是單眼皮。古代仕女畫像中也都以單眼皮丹鳳眼為美。（網絡圖片）

另一種解釋是漢人血統說。秦漢時代中國漢人來源較單一，有單眼皮小眼睛的蒙古人種的明顯特點。魏晉南北朝時期，北方游牧民族南下進入中原地帶，漢人大量南下，和其他少數民族融合通婚，雙眼皮的人才逐漸普遍起來。

此外，中國傳統仕女圖、人像畫上的古人也以單眼皮為多，反應中國傳統的單眼皮丹鳳眼的審美。這側面應證了漢人血統說的解釋。

無論是顏料氧化說還是純正漢人血統說都沒有定論。除了單眼皮之謎，兵馬俑和尚未進行考古挖掘的秦始皇陵墓還有諸多未解之謎，為何始皇帝要建造規模如此龐大的陵墓？是否真的與來生轉世說有關？皇陵中又是否真的有傳說中水銀打造的江河天下？都有待後人一一拆解。