宋朝老饕嘲楊貴妃愛吃「妃子笑」不識貨　《延禧》荔枝宴才是佳品

「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，杜牧此詩句描述的是，長安城中，為博美人一笑，唐玄宗不惜命人快馬加鞭從四川南部運來剛剛摘下的新鮮荔枝，送給楊貴妃。「妃子笑」一語雙關，既是笑得羞花美人楊玉環，又指荔枝中的品種。 不過，運輸並不發達的古代如何保證御供果物的新鮮？時至宋朝，挑剔的老饕又為何笑楊貴妃不識食？古人對果品的品鑑力實際上遠超你的想像。

因楊貴妃而得名的妃子笑，產自四川南部，三月左右就上市。（網絡圖片）

白居易在《荔枝圖序》裏說：「若離本枝，一日而色變，二日而香變，三日而味變，四五日外，色香味盡去矣。」意思就是新鮮摘下的荔枝在常溫環境下，只有三日的保質期。

楊貴妃摯愛的妃子笑產自四川南部，距離長安（今陝西西安）近800公里，即使是現代人駕車都要近一天的時間。唐朝官家「快遞員們」面對皇家「訂單」自然不敢放鬆，為了保鮮，他們想出來一個妙招：索性不讓荔枝離開本枝，將整棵荔枝樹裝在剛剛砍下的竹子做的竹筒裡，用泥或蠟密封。竹子自帶的潮濕水汽被密封起來，滋潤著荔枝樹，力求讓「紅顏」常駐。

不過，荔枝身為「南國四大果品」之一，雖然關於其的最出名的詩句是杜牧的這首《過華清宮絕句三首》，但荔枝到了宋朝才成為最負盛名的水果，而且宋朝老饕們常笑楊貴妃不識貨。

清宮劇《延禧攻略》中著名的荔枝宴一節，就是福建進貢的荔枝，被北宋蔡襄《荔枝譜》認為是品味更佳的荔枝。（網絡圖片）

因為時至宋朝，全國經濟中心逐漸南移，荔枝的另一重要產地——嶺南、閩南逐步進入中原及江浙市場，加上運輸業進一步發達，達官貴人們便可享用到嶺南、閩南的荔枝。

北宋名臣蔡襄著有《荔枝譜》，詳記述了32種荔枝品種，當中完全沒有妃子笑的踪影，可見蔡襄眼中妃子笑不值一哂。而他最為推崇的是福建陳紫，形容為：

香氣清逺，色澤鮮紫，殻薄而平，瓤厚而瑩膜如桃花紅，核如丁香，毋剝之凝如水，精食之消如絳雪，其味之至不可得而狀也。

古人已有紅鹽法和出汗法將荔枝製為乾果，延長食用期。（網絡圖片）

《荔枝譜》中還詳細描述了荔枝的兩種醃製之法：「紅鹽法」及「出汗法」。紅鹽即以紅色的佛桑花漿浸滷鹽，再將荔枝鹽漬進去，曝乾後顏色紅而味酸。這樣加工後的荔枝三四年都不會壞。出汗法則是將荔枝擺在烈日下曝曬直至堅硬，儲入瓮中，密封百日即成。

除了荔枝，《東京夢華錄》（北宋時的東京指汴梁）還記載了市井中販賣的瓜果品種非常豐富，有河北鵝梨、梨條、棗圈、桃圈、煎西京雨梨、紅嘉慶子（即紅李）……梨、桃、李等生果的名字都格外風雅。

文人氏族們不僅追求味覺享受，還追求審美樂趣，他們請來專門加工生果的廚子，將一粒粒青梅、楊梅，一顆顆金橘、西瓜等雕出精美的紋路，被稱為「雕花蜜煎」。

宋代的文人氏族們品嚐起瓜果極為風雅，不僅要吃經過醃漬的，還會請回刀工極好的廚子，在瓜果上雕刻紋路。（網絡圖片）

記錄南宋時期城市風貌的《武林舊事》就記載了宋高宗在大將張俊府中參加宴席的禮儀：張俊先進奉乾果，有「雕花蜜煎」和「砌香鹹酸」瓜果、「脯臘」，「切時果」，「時新果子」等，然後才進菜開宴。吃瓜果在吃飯前，可見古人對瓜果的重視喜愛程度。