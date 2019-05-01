【被禁言的藝術家】堅持將所有話寫在歌譜的音樂人—徒有琴

徒有琴，原名郁璐，她是內地「九零後」原創音樂人，畢業於中央音樂學院。她的初期創作風格亦如其名「有琴」，大多以古風見長，代表作有《藤蘿月》、《雅樂尋蹤》、《縱橫篇》等，其中《琵琶行》更在內地中央電視台「經典永流傳」的節目中被選用演唱。 儘管徒有琴作品曾上了官媒節目，但因個人敢做敢言的風格，也讓她之後的作品──《天朝渣男圖鑒》引來不少爭議。

徒有琴在公演結束後，向台下觀眾謝意。（張喆銘攝）

2018年10月，徒有琴以美國音樂劇《芝加哥》為藍本改編的歌曲《天朝渣男圖鑒》在內地的社交和視頻網站上引起巨大反響，在bilibili（內地的視頻網站）的播放量超過50萬次，歌曲以近年來內地多起真實的治安事件改編成六段「謀殺渣男案」為主線，在網民中引發熱烈討論，甚至有媒體稱這是中國女權的覺醒。

也因為被社會大量矚目，官方隨即將該MV封殺，知乎（內地的一個社會化問答網站）也以「政治敏感內容」為由，將網站遮罩或刪除，而徒有琴個人微博賬號也被查封。

雖然徒有琴創作之路看似被阻，但勇於做自己的她，絲毫不受影響。2018年11月，由徒有琴擔任編曲兼製作人的現實題材音樂劇《黑與白的證明》，在北京天橋藝術中心按時上演，這是她在網絡輿論與藝術創作結合中的一次發聲和嘗試。

徒有琴在其個人微博中寫到：「網絡上太多片面消息，第一天指東，第二天反轉的事件屢見不鮮，我不想給任何人當槍使（被別人當工具），這不代表我不關心不憤怒，我已經習慣了將所有的話都寫在音樂裡。」

為此，《多維新聞》全程記錄了徒有琴在該劇公演期間的工作縮影，面對內地的輿論管控和藝術創作現實的衝擊，她以原創音樂人的身份講述著自己對中國音樂劇的願景和期待。

（維視界）