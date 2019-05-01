【有片】青年藝術家陳蕭伊：沒有語言之前，人的直接感受是何物？

2018年底，一位四川青年的藝術家──陳蕭伊，在北京三影堂攝影藝術中心舉辦了個人藝術展「他鄉異客：當我獨自盛開時，世界還在沉睡」，現場佈置了她此前在瑞士拍攝的個人作品，詮釋「那當地一塊塊的大石頭，是如何被冰川轉移到那些本不屬於它們的地方。」 為此，《多維新聞》自四川成都跟到北京，全程記錄了陳蕭伊的日常創作和工作狀態。究竟陳蕭伊是如何從冰川裡石頭，挖掘創作的素材，又從這些石頭感覺到了甚麼？

陳蕭伊看著攝影作品，思考著「何謂生命直觀的體驗」。（張喆銘攝）

陳蕭伊，四川青年藝術家，2014年獲得倫敦藝術大學純藝術攝影碩士學位。她的作品以攝影為主，結合版畫、手工書、影像等形式，著眼於自然作為中間介質，探討面對精神性的直觀體驗。

陳蕭伊，她習慣用影像去表達事物細微的感知，「有些感受是你無法說出來的，說出來你是在用符號去閹割掉一些東西，我們在看一張圖片的時候，我們說它在說什麼的時候，可能你又把一部分閹割掉了，所以當時我就想要探討，語言沒有產生之前，你所有的直接體驗是什麼樣。」

原本大學選擇了新聞攝影專業，不過到了後期，她便開始走向藝術影像。透過藝術影像，陳蕭伊對在這個被視覺語言充斥的爆炸時代，有著自己獨到的見解，她認為，「我們這代人是被時代裹挾（捲進）的一個狀態，但是我覺得有意識的能夠找到自己的方式是一件很好的事，你會少一些因為這樣的時代而帶給你的焦慮感，包括過載的資訊。而當所有的東西都在發生改變的時候，又怎麼去緩解這種急速變化帶來的焦慮感，這時，每個人有各種各樣化解它的路徑」。

在瑞士駐地期間，陳蕭伊在森林漫步中，偶然發現了這些「怪異的巨石」──冰川漂礫（glacial erratic）。這些巨大的甚至有房子大小的岩塊，被冰川融化的河流攜帶至瑞士的山川與平原上，又因冰川的消逝被孤獨的遺留於此。

陳蕭伊突有感觸的以為，這些巨石是時間的容載，是瑞士阿爾卑斯山冰川的「紀念碑」，它們不僅目睹了冰川的退化，它們更被冰川轉移到那些本不屬於自己的地方，在這不穩定的平衡裡棲息，在山谷、平原、城市的邊緣的光裡隱秘顯現。