【倚天屠龍記】武俠小說從金庸開始？　一文睇清武俠淵源

近期，無綫正熱播內地劇《倚天屠龍記》，為香港再次掀起一陣武俠風潮。儘管劇情角色眾人滾瓜爛熟，但其中的武俠世界與文化，任歷史的洪流也難以掩蓋其中的魅力。

圖為香港首個以著名武俠小說家金庸為主題的常設展館——「金庸館」。（秦晴攝）

對於不少人來說，武俠小說是從金庸開始，也是在金庸之後結束。但其實，若認真細究武俠文化的淵源，大可以將時間推前兩千多年，從中國第一部紀傳體史書《史記》說起。

翻開這厚重的中國歷史，一直都有「俠士」的影子。只不過，在當時的俠士，被稱為遊俠，且是特殊的社會階層，從春秋戰國活躍到兩漢時期，甚至大大的影響爾後中國的政局。

也因此，司馬遷才於當下特別為遊俠「立傳」，並在書序上表示：「今游俠，其行雖不軌於正義，然其言必信，其行必果，已諾必誠，不愛其軀，赴士之阨困，旣已存亡死生矣，而不矜其能，羞伐其德，蓋亦有足多者焉。」除了大體概括了俠士的特點，更大力讚揚遊俠「言信行果、振人於厄」的精神。

好劍之風與「俠」的興起

司馬遷在《史記‧遊俠列傳》中，對西漢時期「大俠」郭解有著詳細的紀載，形容郭解「短小精悍，不飲酒」。 回過頭來，先談談中國「俠士」的醞釀期。在春秋戰國時期，政局動盪不安，不僅地方諸侯，甚至文人雅士皆側重武力、尊崇英雄、好劍等風氣。 《莊子．說劍》即有一篇討論時人的好劍風尚：「昔趙文王喜劍，劍士夾門而客三千餘人，日夜擊於箭，死傷者歲百餘人，好之不厭」。雖然該文主要批評趙文王的行為，並描述當時全民尚武、習武的社會氛圍，不過確實點出了「俠士」被建構出的原點及文化脈絡。 此外，《列子．說符》中也記載了相似的場景：「宋有蘭子者，以技干宋元；宋元召而使見。其技以雙枝，長倍其身，屬其脛，並趨並馳，弄七劍迭而躍之，五劍常在空中。元君大驚，立賜金帛」。因為江湖藝人身懷舞劍絕技，讓元君大為吃驚並賞賜金帛。 由此可知，「劍術」對於當時春秋戰國時期的人們，有著獨特的意義。而這股好劍的風氣，自然也是劍客產生的基礎，更進一步成為現代人眼中的「武俠」。

遊「俠」卻成了地方的遊「挾」

金庸筆下七大門派之一「青城派」，其掌門與弟子，正在山門前展示武功招式。（李冠頡攝） 由於這群「俠士」，各個身懷絕技，對於政局動盪的地方諸侯，相當重要，故有人將「俠士」開始提升至「國士」的稱謂。 多年研究中國武俠的大陸學者陳山指出，「當時的『俠』，他們更看重的超越實利的個人榮譽與氣節；同時，他們也在列國間與同類交遊，為民間社會解難濟困，從而成為活躍於民間社會急難足以先後的『國之豪士』，這是最初的俠」，也是現今熟為人知的「遊俠」。

只不過，歷經秦朝短暫的大一統，進入漢朝以後，遊俠不再是遊俠

據悉，自「瞯氏」一族被整頓後，其後代子孫紛紛改姓避難。 部分遊俠進入到統治階層，形成了豪俠結黨成群。西漢初，就可看到在濟南地區（現為山東），以「瞯氏」（音同「賤」）為首的族人，結合宗派勢力，橫行鄉里的樣貌。此外，分佈在潁川郡（現為河南省中部）的豪強，也以聯姻的方式組成更大的朋黨，企圖影響朝野。 由於這群「遊俠」多具武裝勢力，對政權、社會逐漸造成威脅。 據悉，漢景帝曾派遣官吏周陽，將濟南瞯氏等豪強滅族。除了滅族之外，漢武帝為拔除當地遊俠群體，下令這群人遷徙至「茂陵」（漢武帝陵墓），強制與原居住地徹底分離，欲藉此削弱其勢力。