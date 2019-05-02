【有片】王福春10萬張火車照片　見證中國人物質與精神變遷

從古老的蒸汽火車到今天的高速鐵路，中國改革開放40年時間裡發生的變化，總能在火車裡找到依託和載體。 在內地，一位名叫王福春的76歲老先生，為紀錄中國火車上的故事，跟蹤拍攝長達40年，成為中國火車歷史記錄的「第一人」。現在，這些作品已結集成冊出版《火車上的中國人》，讓世人了解火車，不僅僅是交通工具，它乘載的是回憶，是旅客的人生百態。

《火車上的中國人》多年來不斷再版，圖為記者珍藏的不同版本。（徐尉晉攝）

王福春是中國鐵路工人出身，曾經獲得過國內的影展金牌，以及攝影金像獎。代表作品有《火車上的中國人》、《中國蒸汽機車》、《地鐵裡的中國人》等。 2014年，憑借作品《火車上的中國人》，被IPA（Invisible Photographer Asia）評為全亞洲最具影響力的30位攝影師之一。

日前，《多維新聞》與王福春進行了攝影對話。在紀錄過程中，王福春自稱火車上的「流竄犯」，東奔西跑，雖然辛苦，但對於自己拍下的作品感到自豪，因為這一切，「都是用生命代價換來的。」

王福春回憶道，「有好幾次，為了追逐火車、攀上火車，差點沒了命。每次想起這些事，一天的心情時常緩不過來。」

儘管如此，王福春仍不放棄，他認為，火車和中國人的關係實在是太密切了，火車是臨時大家庭，是流動的小社會，它濃縮了人生百態。也因此，王福春的照片中充滿故事想像，從相擁而睡的情侶、帶寵物上車的人、躺在椅背睡覺的旅客、到圍着打麻雀的乘客、玩各種樂器的人都有。

凡是有故事，有情節，有情趣的，好玩的我都拍。

透過40年逾10萬公里的私人記錄，王福春見證了中國人的物質與精神變遷。而他作為紀實攝影師自身的成長與變遷，也在這個過程中得以成全。

（維視界）